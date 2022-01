ElsAmics de les Arts ahir van dir adéu a una gira que els ha portat per tots els escenaris de Catalunya gràcies al seu últim treball «El senyal que esperaves». Els disc, que es va estrenar en plena pandèmia, va servir com a banda sonora d’aquells dies a casa. Tot i això, un cop les cançons han pujat a l’escenari no han deixat de fer ballar al públic, com ahir a l’Auditori. Ara els amics s’acomiaden per preparar un nou disc i una comèdia musical.