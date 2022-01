El festival d’art independent Pepe Sales de Girona, que aquest any està dedicat a l’escriptora nord-americana Maya Angelou, va donar ahir el tret de sortida a la seva quinzena edició amb la inaguració de l’exposició «Dona negra» al Centre Cultural de La Mercè, i la performance «Exhibició d’imatges dels anys 60 de la lluita pels drets civils i contra la segregació».

Així, l’edició d’enguany del festival vol ser un homenatge a la dona negra i als afrocatalans que conformen la nostra societat, encara que la figura principal gira entorn a Maya Angelou, una esriptora, poeta i assagista afro-americana nascuda a Missouri el 1928 i coneguda per ser una de les grans veus de la cultura i la consciència afroamericanes del segle XX.

La programació del certàmen, que durarà fins el 9 de febrer, inclou exposicions plàstiques, cinema, conferències, teatre, instal·lacions, performances, música i dansa relacionats ambMaya Angeloui la seva època. Tot i això, el festival també vol fer aflorar el talent negre que hi ha a les comarques gironines. «Anant a Salt, a Banyoles... ens hem trobat una escena culturalment molt potent, gent amb un talent impressionant que no m’explico com era invisible», va assegurar Consol Ribas, de l’associació La Penyora Cultura, que organitza el festival.

Per aprofundir en la vida i obra d’Angelou, en la situació de la dona negra i també en el racisme que es viu a casa nostra, els organitzadors han buscat «fer visible» els creadors afrocatalans en totes les seves activitats, com ara l’exposició artística, el festival de curtmetratges o les actuacions en directe. D’aquesta manera, durant les dues setmanes de festival es podrà gaudir de moltes disciplines artístiques que, al mateix moment, serviran com a reivindicació social.