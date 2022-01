La notícia de la mort als 30 anys de David Solernou, trompetista de l’Orquestra Selvatana, va generar una allau de mostres de condol a les xarxes socials entre familiars, amics i el món de la música catalana.

Aquesta nit amb només 30 anys, ens ha deixat el nostre trompetista DAVID SOLERNOU. Excel.lent persona, music i...

Un dels usuaris que recordava i valorava la seva figura, destacava un dels últims textos que Solernou va compartir a les xarxes socials: “Amb 30 anys tinc la sort de dir que visc d'aquest bonic ofici que és la música tant com a intèrpret i com a docent però la veritat que no és un camí fàcil… però al mateix temps et sents orgullós d'arribar aconseguir-ho. Són temps diferents i més difícils però el somnis estan per perseguir-los! Ah! I agradaria que fóssim immortals per poder gaudir dels avis, pares, fills, amics… tota la vida però el guió és un altre i ens toca gaudir dels quatre dies que dura el joc. Tempus fugit!”