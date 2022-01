La pregunta és: aconseguirà Rosalía superar amb Motomami l’èxit mundial que va aconseguir amb El mal querer? Dos anys a. C. (abans del coronavirus) Rosalia Vila Tobella (Sant Esteve Sesrovires, 1993), l’artista que «no havia escoltat flamenc fins als 13 anys» va aconseguir travessar l’atlàntic fins a Times Square amb el seu segon disc, un àlbum experimental i conceptual que va veure la llum el 2 de desembre de 2018, i que explica una relació violenta a través d’11 capítols inspirats en una peça occitana del segle XIII.

Alguna cosa, a priori, tan poc comercial com cantar amb veu de soprano buleries o tangos revisades convenientment des del punt de vista de la seva generació (la del trap i el sampler) va ser un èxit tra tra des del seu primer single (Malamente. Cap. 1: Augurio), i la va catapultar a nous nivells de reconeixement en el mercat de la música, guanyant-se no sols al públic, sinó als crítics, gràcies també a una desena de vídeos signats pel Canadà que van acabar d’arrodonir la trencadora i original proposta artística.

Ara, dos anys d. C. -i amb una pandèmia pel mig-, sabem que aquest 2022 serà segur el del relleu de El mal querer, perquè és qüestió de dies o setmanes que el seu nou àlbum, Motomami, vegi la llum i descobrim si respon a les expectatives creades en aquests més de tres anys de treball, en els quals la diva catalana ha col·locat sense fre reeixides col·laboracions, com «TKN», amb Travis Scott; «Con altura», amb El Guincho i J. Balvin, o «Yo x Ti, Tu x Mi», amb Ozuna. De moment, Rosalía ha publicat tres avançaments -La fama, una bachata en la qual repeteix amb The Weeknd (i en la qual compte per al seu vídeo amb Danny Trejo); Saoko, una cançó urbana amb picada d’ullet a Daddy Yankee, i Hentai, la lletra incongruent de la qual ha descol·locat fins als seus fans més acèrrims.

La revista de culte musical Rolling Stone, que ja ha escoltat el disc, assegura que el tercer àlbum és una «obra mestra», «innovadora» i «avantguardista». Pel que fa a les col·laboracions, més de la dupla amb The Weeknd i la rapera dominicana Tokischa, l’àlbum pot venir carregat de col·laboracions de primera fila. Pel que ha anat transcendint, Pharrel Williams formarà part de la producció. A més, els fans especulen en el portal d’informació sobre Rosalía a Twitter, @RosaliaInfo, sobre una possible col·laboració amb el músic estatunidenc Frank Ocean, autor de la cançó Thinkin Bout You.

Els secrets de l’àlbum

Més enllà del joc amb les papallones de les emes del títol, Motomami, hi ha un significat (i no només per la seva musicalitat cacofònica). El nom fa referència a la societat Motomami S.L., que Rosalía va crear l’any 2019 amb la seva mare, Pilar Tobella, que es dedica a activitats relacionades amb la representació d’artistes. A més, l’empresa, en la qual la seva progenitora figura com a administradora, no se centra només en la música, sinó que abasta altres àmbits com la interpretació i la literatura, a més d’assessorament d’imatge i gestió de xarxes.