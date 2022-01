Quinze nous projectes musicals portaran el segell de La Marfà, el Centre de Creació Musical de Girona aquesta temporada. Artistes com Mazoni, Gemma Humet o b1n0 aniran de la mà de l’equipament per tirar endavant discos, espectacles o col·laboracions internacionals gràcies a algunes de les seves cinc línies d’ajuts, que s’adrecen tant a professionals amb una carrera consolidada com artistes que comencen a obrir-se camí, i que es desenvolupen en col·laboració amb auditoris, festivals, productores o institucions.

El programa de coproduccions, que acompanya i dona finançament a artistes per dur a l’escenari un nou disc, projecte o espectacle, permetrà tirar endavant set propostes de forma conjunta amb el Mercat de Música Viva de Vic, Olot Cultura o l’Institut Ramon Llull, per exemple. És el cas de l’espectacle amb què Gemma Humet presentarà el seu quart disc; la nova proposta de Magalí Sare, que arribarà al maig a l’Auditori de Girona o Ludwig, el projecte de Mazoni inspirat en Beethoven. També l’espectacle Trencadís de l’Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya; Nio, del cantant i compositor senegalès Momi Maiga; el projecte Ficus Indica, amb quatre intèrprets que fan una relectura de l’art trobadoresc o un nou espectacle dels bisbalencs b1n0.

Malcus Codolà, integrant del grup de la Bisbal dedicat a l’electrònica, destaca el suport rebut per potenciar la part audiovisal del seu projecte «fora de la línia de precarietat habitual del sector».

El programa d’acompanyament artístic, amb què La Marfà i la Casa de la Música del Gironès ofereixen un pla personalitzat a tres músics professionals o en vies de professionalització, s’ha fixat en aquesta convocatòria en Paula Grande, La Ludwig Band i el duet Doble. A través del programa, aquests tres artistes gironins reben suport per a la contractació de serveis professionals i també un mentoratge.

Pel que fa als ajuts a primers enregistraments fonogràfics, dedicat a gironins que encara no tenen cap treball discogràfic editat, ha seleccionat per aquest any Berta i Punt i Ardèria, a qui es cediran espais i suport tècnic i professional per a produir una maqueta.

També s’impulsen residències internacionals de creació de projectes que uneixen artistes d’aquí i de fora. Els seleccionats per a la darrera convocatòria són Tosaves Ensamble; Irene Reig i Benjamin Sanz Quartet i Lucas Martínez Project.

Dins del projecte de l’orquestra resident, la Girona Jazz Project Big Band està acabat el seu cicle de tres anys, una etapa, explica el músic Adrià Bauzó, que els ha permès assajar regularment i treballar repertoris més complexos.

Els representants de totes les institucions implicades-Ajuntament, Diputació, Generalitat i Institut Ramon Llull, amb qui ara s’ha signat un convenir per potenciar la internacionalització- coincideixen en la consolidació de La Marfà com a centre de referència per a la creació musical a Catalunya.