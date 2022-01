Falcon & Firkin publica el seu nou disc «Brisa de mar», que compta amb les col·laboracions d’artistes catalans destacats i en el qual el grup del Bages aposta per aires més mediterranis.

«Brisa de mar» és una aposta en favor dels parcs eòlics marins?

(Riallada) Doncs no. «Brisa de mar» és un concepte marítim, en això va ben encaminat, però vol representar el missatge de les cançons que el formen, que parlen de platja, d’estiu, del mar, de les onades... Del repòs que ens suposa poder aturar una mica el temps.

Què té el mar, que tant ens atrau?

Un atractiu especial. I per a mi, també particular, ja que amb la família estiuegem a la platja d’Estanyol, a Sitges. D’allà va sorgir la idea de moltes de les cançons del disc.

D’algunes lletres dedueixo que és vostè futboler. Té solució, el Barça?

Jo penso que sí. Hem de poder dir en veu alta que aquest és un any de transició. Sembla que faci por dir-ho.

El veig fins i tot optimista.

Això sempre. Bé, per aquest any no. Crec que ens classificarem per la Champions, i a l’Europa League hauríem de fer un bon paper. Déu dirà. A veure si al final resultarà que el bo era en Koeman.

L’any 2020, a l’inici de la pandèmia, van compondre «Tot anirà bé». Aquí sí que es van passar d’optimistes?

Tot anirà bé... quan tot això acabi, que espero que sigui aviat. Aquesta primavera ja hauríem de posar-hi fi, que entre una variant i altra, s’ha endarrerit molt. Ens van enredant i no sé pas com acabarem.

Tenen també un tema dedicat a Sant Silvestre, última nit de l’any. Com espera que sigui aquest 2022?

Ja li he dit que sóc optimista de mena, encara que a vegades algunes lletres reflecteixin la crua realitat. Hem de millorar en molts aspectes, com ara socials i empresarials, s’han de recuperar molts projectes que fa temps que estan encallats. I no diguem a escala cultural.

En alguna cançó parla de les xarxes socials. Són bones o dolentes?

Si se’n fa bon ús, són bones. Jo vaig tenir-hi alguna batussa. Vaig tenir algun debat bastant inesperat. No només pel debat en si, sinó també per la gent que s’hi posava. A més, la gent s’hi posa pel mig sense tenir tant coneixement com podia tenir jo del tema que es tractava.

És habitual a les xarxes.

Però deixant a banda això, les xarxes socials són molt bones si les saps utilitzar només pel que serveixen.

I en sabem?

No. Jo n’he après a garrotades. Al final dius «aquest tema tampoc el tocarem».

Es pot lluitar contra el pas del temps?

No. T’has d’adaptar.

Ho ha aconseguit?

Per força. No pots estar ancorat en històries passades. Pots escriure’n i així reviure-les, però no lluitar contra el pas del temps. Fer-ho, et faria infeliç.

«Cridem llibertat» és molt reivindicativa, relata la il·lusió amb què anava a manifestar-se per la independència. Vist amb el temps: va ser un engany?

Crec que ens van enredar una mica, sí.

Qui?

Els polítics. No hi havia un pla establert. Tampoc no es van explicar bé les possibilitats de dur-ho a terme. A més, s’ha vist que cada polític portava la seva pròpia bandera. Suposo que per això la gent s’ha refredat tant, durant els darrers temps. Per desgràcia.

En aquest mateix tema diu «ja no creiem en ningú».

Sovint sembla que el país ja no creu en ningú. Però s’ha de continuar tenint fe i esperança. I dur les creences on toqui.