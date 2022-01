Els últims anys, el projecte Múrcia Street Art Project ha portat a la Regió alguns dels grafiters més importants del món. Artistes de la talla de l'ivorià Médéric Turay o el brasiler L7Matrix (per citar-ne tan sols alguns) han deixat la seva firma a la ciutat i voltants, fomentant la condició de 'Museu a l'aire lliure' que es busca per a la capital del Segura. Malgrat això, hi ha un autor pel qual el galerista Darío Vigueras i la resta d'implicats en aquest col·lectiu han mostrat sempre particular interès: el londinenc Dale Grimshaw, i el cert és que sembla que els experts han premiat el seu bon ull.

Sens dubte, portar el britànic era una aposta segura, però d'aquí que ens deixés als nostres carrers un dels cent millors grafits del món hi ha una tirada... Tanmateix, així ho ha reconegut recentment la comunitat global més gran d'aficionats a l'art urbà, Street Art Cities, que ha elegit una peça de Grimshaw a Alcantarilla com una de les més destacades del 2021 de cap a cap del planeta. En concret, es tracta d'un mural que l'artista va pintar fa tot just uns mesos al carrer Matemático Férez –entorn de la plaça d'Abastos– amb motiu del festival de cultura hip-hop associat al programa 'Octubre Joven' de l'Ajuntament de la localitat.

En aquesta intervenció, a més, el britànic va apostar per seguir la que potser és la seva línia temàtica més ressenyada: el retrat dels pobles tribals –especialment de Papua Nova Guinea Occidental–, amenaçats per la globalització. Parlem de representacions ultra realistes de rostres pintats i mirades profundes, tractats amb un cert romanticisme, que sorgeixen de fons abstractes en els quals, com a contrast, apareix un fons de símbols i signes del món occidental. I els qui vulguin acostar-se a veure el d'Alcantarilla, coincidiran amb Vigueras que es tracta d'un grafiter amb una tècnica «molt depurada»... «Ell treballa amb pintura en esprai, per descomptat, però també amb un aerògraf. Simplement amb entrar al seu Instagram i veure algunes de les seves peces un s'adona que són projectes que requereixen molt temps i que compten amb una execució tremendament detallista. I, és clar, el resultat són obres d'un gran valor artístic», advertia el galerista en paraules per a aquest diari amb motiu d'aquesta última visita de Grimshaw. No s'equivocava.

A més, resulta que parlem d'un artista que –producte d'aquest especial interès de Múrcia Street Art Project– compta amb fins a dos murals més a la Regió: un a Múrcia, a l'exterior de les instal·lacions de la Federació Regional d'Empresaris del Metall de Múrcia (FREMM), i un altre a Los Alcázares (un altre municipi particularment interessat a donar suport a l'art urbà), però a Vigueras no li agradaria que això portés l'aficionat menys avesat a l'error: «No és gens normal que tinguem tanta obra seva a la Regió. Aquesta és gent a qui li agrada anar per diversos llocs, deixant la seva firma en diferents ciutats i països; no solen repetir. De fet, no crec que hi hagi molts més treballs seus a Espanya...», apuntava llavors.

Ara, Street Art Cities busca el millor mural d'entre els cent seleccionats. La votació està oberta i qualsevol pot emetre el seu veredicte. Sens dubte, independentment del que passi, a la Regió ja ningú li pot treure el fet de comptar amb un dels cent millors grafits del 2021, tot i que qui sap si Grimshaw podria aconseguir per a Múrcia alguna cosa més. De moment, només una última dada per posar en relleu l'obra que el britànic ens va llegar a Alcantarilla: de tots els elegits, només divuit estan ubicats al nostre país.