El Teatre de Salt acollirà l’estrena de Buffallo Bill a Barcelona, un espectacle amb Ramon Madaula i la periodista Raquel Sans. L’oreneta de Guillem Clua, Gizaki de Lali Ayguadé i Feísima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I de La Calòrica, que va arrassar en la passada edició de Temporada Alta, també formen part de la programació, que comptarà amb 21 propostes i s’allargarà fins el 5 de juny. Les entrades ja estan a la venda.

El retorn a Salt de la comèdia Els Brugarol dissabte servirà per arrencar una temporada en què es podran veure propostes com El pes d’un cos, una obra escrita i dirigida per Victoria Szpunberg i protagonitzada per Laia Marull que s’estrenarà a la demarcació abans de fer temporada al TNC; La dona del tercer segona, un monòleg d’Àurea Márquez sobre la salut mental o Buffalo Bill a Barcelona, el nou espectacle de Ramon Madaula, que actuarà acompanyat per Raquel Sans i amb direcció de Mònica Bofill. També L’oreneta, un text de Guillem Clua, protagonitzat per Emma Vilarasau i Dafnis Balduz que arribarà al teatre saltenc després de guanyar diversos premis internacionals.

L’equipament recupera dues propostes que van passar amb èxit per Temporada Alta: Les irresponsables i Feísima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I, la sàtira sobre la monarquia de La Calòrica.

Pel que fa a la programació familiar, hi ha propostes com Orbital, dels Farrés Brothers; Les croquetes oblidades, amb text de Clàudia Cedó i direcció d’Israel Solà; Marúnica, una proposta de dansa familiar de Roberto G. Alonso inspirada en la pintora Maruja Mallo i Les aventures del lleó vergonyós del Pot Petit.

En dansa destaca Gizaki, l’espectacle amb què Lali Ayguadé es va endur el Butaca.