La música en viu ha estat un dels sectors que més ha patit les restriccions -en vigor des de finals del passat mes de desembre- per fer front a la sisena onada de la Covid-19. La Mirona de Salt, una de les principals sales de concerts de les comarques gironines, ha aconseguit sobreviure novament a aquest tancament i ara, que sembla que la variant Òmicron podria per fi donar un respir, encara amb esperança l’arribada del mes de febrer, quan finalment la Generalitat podria decretar la reobertura de l’oci nocturn.

Malgrat que ara fa un any la sala saltenca es va adaptar a la situació, mantenint els concerts però amb el públic assegut, els seus responsables no veuen amb bons ulls tornar a aquest format, si més no per ara. «Vam passar un any fent concerts amb el públic assegut i ara la nostra idea és que, quan puguem reobrir, siguin a peu dret» explica Quim Marcé, director i programador de La Mirona, que amb l’actual tancament ha apostat per una formula de resistència basada en renunciar a l’ERTO per als treballadors de l’equipament. «Si continuem oberts és perquè hem anat rebent ajudes de l’administració i hem apostat per hivernar i reduir tots els costos possibles» explica.

«Estem pendents de la fi de les restriccions de l’oci nocturn, i el que imagino que anirà de la mà, i llavors podrem tornar a fer concerts» indica el responsable de La Mirona, que també avança que, des del sector, s’està parlant d’una reobertura que podria arribar el dimarts 15 de febrer. «S’està apretant perquè pugui ser el cap de setmana de l’11» afegeix Marcé.

Concerts reprogramats

La programació prevista a La Mirona es va veure alterada coincidint amb les festes nadalenques, quan es van haver de suspendre els concerts de Pelukass, Cala Vento i Medusa Box. No obstant això, Marcé explica que totes les actuacions previstes per aquest mes de gener han pogut ser ajornades -a excepció dels concerts del festival NEU!- per més endavant. «Des de fa un temps, la nostra filosofia és anar partit a partit» comenta el director i programador de la sala, que recorda que per dissabte vinent s’havia programat el programa de ràdio La Sotana, un espectacle pel qual ja havien venut totes les entrades. «L’hem hagut de suspendre perquè havien de venir 800 persones i ni tan sols assegudes hi cabrien».