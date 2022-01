La Fundació Vila Casas estrena aquest dissabte la mostra 'Life vest under your seat', un recull de fotografies de Jean Marie del Moral que resumeixen els 50 anys de trajectòria de l'artista al Palau Solterra de Torroella de Montgrí.

El comissari de l'exposició, Pere Antoni Pons, ha destacat que la mostra està pensada perquè qualsevol visitant que no conegui l'artista surti de l'exposició amb una "imatge representativa" de l'obra del fotògraf. Per fer-ho, l'exposició està dividida en tres seccions. La més important és on hi ha les obres que reflecteixen els viatges que ha fet del Moral arreu del món i que es pot percebre com ha canviat la realitat de la societat al llarg dels anys.