El pianista Leonel Morales obre aquest vespre a la Casa de Cultura de Girona una nova edició de Hammerklavier, el cicle internacional de piano creat el 2003 pels Artistes Steinway Carles Lama i Sofia Cabruja, membres del duo de piano a quatre mans Carles & Sofia Piano Duo, per mostrar tota la versatilitat de l’instrument. Els concerts, que s’allargaran fins el 18 de febrer, tindran lloc a l’Auditori Octavi Viader a partir de les vuit del vespre.

L’encarregat d’obrir el cicle serà el pianista espanyol d’origen cubà Leonel Morales, un virtuós de l’instrument que, entre d’altres ha actuat en auditoris com el Carnegie Hall o el Lincoln Center i és professor de la Sommerakademie de Salzburg. Oferirà un programa amb l’Appassionata de Beethoven i la Sonata en fa menor de Brahms.

El 4 de febrer, l’Steinway de l’Auditori Viader sonarà de mans de la pianista xinesa Ying Li, amb un repertori variat, amb peces de Bach, Beethoven, Albéniz i Liszt.

La pianista coreana Soo Jin Cha, guanyadora de nombrosos concursos internacionals, actuarà a Girona el divendres 11 de febrer. Interpretarà Escenes d’infants de Schumann, així com altres obres de Bach, Ginastera i Chopin.

Tancarà el cicle el divendres 18 de febrer el pianista rus Nikita Lukinov, guanyador del Grand Prix Crown of Stars al millor intèrpret del concurs Internacional Music and Stars Awards del 2021. Interpretarà un programa amb obres russes dels compositors Tchaikovsky i Prokofiev, així com la Segona Rapsòdia Hongaresa de Liszt, obra que requereix un alt virtuosisme.

Les entrades als concerts tenen un preu de 10 euros. També s’han posat a la venda abonaments per poder assistir als quatre concerts que formen aquesta edició del cicle.