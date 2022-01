Edicions 62 ha publicat una nova edició de Solitud, el gran clàssic de Víctor Català, amb el text esporgat per recuperar la fidelitat a l’original i enriquit amb la mirada de vuit escriptors contemporanis. L’edició, a càrrec de Jordi Cornudella, presenta com a epíleg vuit textos breus de Maria Callís, Enric Cassases, Najat El Hachmi, Raül Garrigasait, Mercè Ibarz, Dolors Miquel, Vicenç Pagès i Toni Sala, que aporten la seva perspectiva sobre un text clau de la literatura catalana.

«Solitud és una novel·la que no només és un clàssic per què va significar en el seu temps, sinó que és un clàssic permanent, perquè és d’un interès sostingudíssim. Ara mateix val molt la pena llegir-la i, sempre i en qualsevol cas, val molt la pena proposar-la a les noves fornades de lectors», explica l’editor Jordi Cornudella, que assenyala que «ara feia molts anys que només es trobava en edicions de butxaca i escolars i no en edicions de llibreria. A Edicions 62 ho fem regularment, recuperar clàssics perquè tornin a estar als taulells de novetats».

Com a novetat, la publicació presenta un text «despullat de les correccions abusives» que s’hi havien anat introduint en les diferents edicions.

«No ens hem limitat a reeditar l’última edició de Solitud, sinó que hem tornat a fer una feina que és molt necessària: agafar totes les edicions i recuperar el manuscrit original, comparar els textos i establir-ne un en què hi hagi el mínim d’intervencions no desitjades de correctors que, al cap dels anys, es van acumulant», declara Cornudella.

L’editor assenyala que s’ha fet un esforç per «rescatar la llengua original de Víctor Català sense els prejudicis d’excés normativista». «És una edició que no ha de fer mal als ulls de ningú, perquè no hi ha cap extravagància, però al mateix temps hi ha un respecte màxim pel lèxic, la morfologia i la sintaxi de l’autora, que tenia un domini absolut de la llengua», diu l’editor.

Aquest volum incorpora també tots els textos que Caterina Albert va escriure per a les edicions anteriors de la novel·la, com El Sol de Murons, un fragment llavors inèdit que va enriquir l’any 1946 la cinquena edició de Solitud o Al llegidor, el pròleg que l’autora va escriure per a la primera edició, però que l’editor li va rebutjar.

Vuit autors lectors

«Com a valor afegit», explica Cornudella, en aquesta edició la novel·la va seguida de «vuit comentaris, que no són ben bé propostes de lectura, fetes per vuit escriptors catalans contemporanis, que en molt poques pàgines reuneixen l’aspecte central de la seva lectura del llibre».

«És un al·licient pel lector, poder comparar la seva lectura amb la d’aquests autors, que a més són bons lectors», assenyala l’editor, que a l’hora de fer la tria ha intentat que hi haguessin representades el màxim de generacions possibles i també procedències diverses, «si bé hi ha un cert decantament per la cosa empordanesa».