Oques Grasses, Joan Dausà i La Fúmiga són els artistes més nominats a la primera ronda de votació popular dels premis Enderrock, que s’entregaran el 3 de març a l’Auditori de Girona en una gala presentada per Xuriguera i Faixedas.

El 45% dels artistes amb nominació en aquesta edició són formacions femenines o bé mixtes i per primera vegada en la història dels guardons hi ha un candidat del Principat d’Andorra, tot i que la gran majoria (el 84%) són catalans, seguits d’un 13% d’artistes provinents del País Valencià i un 2% de les Balears.

L’artista més nominat a la votació popular ha estat el grup Oques Grasses, que suma 6 nominacions, seguit per Joan Dausà i La Fúmiga (5 nominacions). A continuació s’han situat Buhos, Lildami, Maria Arnal i Marcel Bagés, El Pony Pisador, Samantha, Sara Roy i Zoo (4 nominacions cadascun), i la triple nominació l’han rebut Alba Reche, Alérgicas al Polen, Miki Núñez i Ven’nus.

La segona ronda, en marxa

En la primera volta de la votació popular de la 24a edició dels guardons hi han participat 18.414 persones, un 4% més que l’any passat. La segona ronda estarà oberta fins el 7 de febrer i el dia 9 s’anunciaran els tres finalistes de cada apartat, moment que s’obrirà la fase final de les votacions per escollir el guanyador de les quinze categories de votació popular.

A més, però, durant la gala a Girona també s’entregaran els quatre premis especials i les dotze categories votades per la crítica. Entre els guanyadors triats pel jurat hi ha artistes com Zoo, Oques Grasses, Maria Arnal i Marcel Bagés o la banda d’Espolla La Ludwig Band.

A banda de l’entrega dels guardons, a la gala de la 24a edició dels premis es presentaran en directe les noves propostes d’Auxili, Blaumut, Els Catarres, Ginestà, Lal’Ba, Marina Rossell, Maruja Limón, Navet, Suu, Vienna i Xarim Aresté.