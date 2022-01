Una experiència immersiva, per a un nombre reduït d’espectadors, que planteja un viatge vital per començar de nou és la proposta de Primera persona, un espectacle escrit i dirigit pel banyolí Albert Olivas que s’estrena avui a la Factoria d’Arts Escèniques de Banyoles. Es tracta d’una peça ballada de teatre físic, de petit format i per a un sol intèrpret, nascuda de l’experiència de l’autor, que l’any passat va patir covid i va haver de passar per un ingrés hospitalari i una estada a l’UCI.

«Per mi va ser una sacsejada física i emocional. Primera persona no és un espectacle sobre la covid, però en va ser el punt de partida», explica Olivas, que ha dirigit projectes de Cor de Teatre o Les Síxters. Olivas convida els espectadors a viure «un viatge físic i metafòric cap a la descoberta d’un nou planeta» com una excusa per a reflexionar sobre la utopia i els desitjos. La peça, creada conjuntament amb el seu intèrpret, el també banyolí Adrià Viñas (Suite Toc Núm. 6), està pensada per a una vintena d’espectadors, perquè «la visquin de molt a prop» i de forma «personalitzada». En entrar a la sala, rebran uns auriculars a través dels quals sentiran música i altres indicacions per viure una solitud i intimitat com la que es va trobar Olivas a l’hospital i que «remeten també al món de l’espai», per la sensació d’aïllament, els EPIs o l’ambient impol·lut i en silenci. La il·luminació, els efectes visuals i sonors, l’ambientació i una posada en escena que integra el públic juguen a favor de l’efecte immersiu i fan que, tot i que l’espectador no hi interactuï directament, visqui «una experiència feta a mida». Primera persona és una producció de Sísmica d’Espectacles i Punt Produccions amb la col·laboració de l’Ajuntament de Banyoles. Es podrà veure en diferents funcions a Banyoles demà, dissabte i diumenge, per a les quals ja no queden entrades disponibles.