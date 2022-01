El cinema Truffaut de Girona és el gran oasi del cinèfil que busca títols de qualitat en versió original, però ja no és l’únic espai on sentir els actors sense doblar. El fenomen s’ha estès com una taca d’oli i cada vegada resulta més habitual trobar projeccions en VO a les principals sales comercials de la capital, i també, de molts municipis de la província. Hi ha, expliquen els exhibidors, un públic potencial que demanda aquest servei i fins i tot en alguna ocasió, acaba funcionant millor la versió original que la doblada, com els ha passat als Albèniz de Girona amb West Side Story, encara en cartell.

En temps de vaques magres per a les sales d’exhibició, la projecció de grans estrenes comercials tal i com es van concebre guanya adeptes i, per tant, porta gent al cinema. Aquesta setmana a Girona es pot veure en versió original l’estrena del Truffaut (En un muelle de Normandía) però també entre l’Albèniz i l’Ocine les últimes estrenes que haurien d’arrasar a la taquilla com El callejón de las almas perdidas, West Side Story i Belfast, amb sessions diàries. I anteriorment s’hi havia projectat El método Williams, El contador de cartas o El poder del perro. «Hi ha una demanda del públic, gent anglesa que està vivint aquí o de pas, i que vol veure cinema d’estrena sense doblar. També, en menor mesura estudiants», apunten des dels cinemes Albèniz, que ja fa anys que aposten per oferir títols comercials en versió original. És una iniciativa que ha vingut per quedar-se i que, a més, s’ha estès a d’altres multisales de la província. Els Ocine de Platja d’Aro i Blanes ofereixen aquesta setmana Belfast en VO el proper dijous, i el títol de Kenneth Branagh també es podrà veure el mateix dia a Salt i a Roses. A l’Odeon de l’Espai Gironès dijous que ve també oferten Spiderman, El método Williams i El callejón de las almas perdidas. L’Arinco de Palamós és un altre cinema gironí que programa regularment VO (Villa Caprice, dijous), i també se’n pot veure a Figueres o Olot. Aquest nou públic «fidel» demanda, a més, títols de qualitat. Que la versió original s’hagi pogut estendre en sales de cinema comercial s’explica també per la digitalització. Abans, amb els projectors analògics de 35mm, era molt complicat accedir a còpies perquè les poques que hi havien es quedaven a les grans ciutats. Ara, si un film té disponible la versió sense doblar, gairebé és tant fàcil com demanar l’autorització i prémer un botó. Una bona notícia per a les sales, que en temps de crisi busquen fórmules per resistir.