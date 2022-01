Després de passar-se mesos girant per festivals com el Sons del Món de Roses o el de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, Rosario té previst actuar el pròxim 5 de febrer a l’Auditori de Girona, dos dies abans de cantar al Gran Teatre del Liceu. La petita dels Flores hi interpretarà els temes de Te lo digo todo y no te digo ná, el seu primer disc en cinc anys, un àlbum amb aires renovats i un so actualitzat.

Han passat cinc anys des que va treure l’últim disc. Com és que ha trigat tant?

Han estat cinc anys que he estat treballant sense parar per Amèrica, fent molts gires, fins que la pandèmia ens va deixar una mica tranquils... En aquests anys no he tret disc perquè Gloria a ti, l’àlbum anterior, va tenir molt èxit i em va dur moltíssima feina.

I què va passar quan va arribar la pandèmia?

Abans del confinament jo ja tenia ganes d’aturar-me una mica, per poder-me reciclar i tornar a començar de nou.

Llavors la pausa li va ser profitosa.

Sí, com que jo ja estava en aquest moment de pausa, em va servir per preparar aquest nou disc, Te lo digo todo y no te digo ná. Durant el temps d’aturada vaig aprofitar per enregistrar noves cançons i agafar més ganes de cantar-les i ballar-les en directe, que és el que més m’agrada, perquè ho he trobat molt a faltar.

L’àlbum es titula Te lo digo todo y no te digo ná. D’on surt aquest títol? Quin missatge vol donar?

Crec que el moment que vivim és per dir una cosa així. A més, jo fa trenta anys que em dedico a la música i crec que ja ho he dit tot i que amb el que porto tampoc et vull dir res. Em mostro tal com sóc, vaja.

El disc és menys místic que l’anterior, Gloria a ti. Feia falta energia positiva per afrontar el moment actual?

Bé, jo mai penso en posar-me a fer un disc optimista o més intimista, em surt sol. Si penses... en la música pensar no és bo, val més deixar-se endur. Per la meva experiència, les cançons venen a mi i són les que em van dictant el disc que faré. Gràcies a Déu me’n surten moltes i ja en tinc moltes de noves, que a l’hora de plantejar-se un disc va bé perquè ja tens una direcció per posar-te a treballar.

Diu que necessitava «reciclar-se» i ha treballat amb productors nous. És una Rosario diferent?

La veritat és que tenia ganes de canviar una mica el meu so, d’actualitzar-me. En Fernando Illán és el productor de la meva vida, perquè hi he fet gairebé tots els meus discos, però teníem ganes de compartir la producció i fer col·laboracions.

Amb qui s’ha sentit més a gust treballant?

Per exemple, m’ha encantat l’experiència de treballar amb Juan Magán, que m’ha entès perfectament i ha fet la rumba Oye primo; també amb Vanesa Martín, que va produir la cançó que cantem juntes... Crec que en general al disc s’hi sent una Rosario renovada i amb molta energia, que dona canya i convida a viure la vida.

Parli’m de la col·laboració amb Juan Magan. Com ha sigut aquesta barreja de rumba i reggaetón?

Les seves produccions sempre m’han agradat perquè són «calentetes». Li vaig parlar de la cançó i li vaig demanar si li podia donar un aire diferent i la veritat és que em va agradar molt el resultat.

La rumba podria ser tan universal com ho són ara mateix el reggaetón, el trap...?

Són modes. En la música està tot inventat, no es pot parlar d’estils definits, perquè la música està canviant molt i tot està barrejat. És el més bonic de la música, que sempre evoluciona.

Vosté s’actualitza, però mai ha deixat d’interessar a les noves generacions. Als seus concerts hi ha molta gent jove.

Li dono gràcies a la vida per això. El meu orgull, el meu tresor més gran, és poder seguir estant en la música després de trenta anys i poder continuar treballant en el que m’agrada. Això és un privilegi. La Voz m’ha fet arribar a molts cors petitons que no em coneixien i m’ha donat l’oportunitat d’acostar-me als joves, no em puc queixar gens del públic, sobretot als concerts. Jo sóc una artista de directe, a mi se m’ha de veure en concert, perquè és on hi ha la Rosario de veritat.

Com és el directe que portarà a Girona?

Té molta energia, és molt elèctric. Jo sóc una artista que s’entrega totalment, amb el cos, els cabells, les mans... Gaudeixo moltíssim a l’escenari, m’impregno de l’energia que em transmet el públic i intento retornar-los-la de nou. No ho sé explicar, però passa.