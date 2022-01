El 2 de febrer es commemora el centenari de la publicació de la novel·la més prodigiosa i analitzada i alhora menys llegida del segle XX, Ulisses, de James Joyce. A les llibreries hi ha disponibles dues traduccions al català: la de Joaquim Mallafrè, del 1981 (Proa), i la de Carles Llorach-Freixes, del 2018 (Funambulista). En castellà, la primera és la de l’argentí d’arrels gironines José Salas Subirat, publicada el 1945 al seu país i a Espanya el 1964. A Espanya, no va ser fins al 1976 que José María Valverde en va fer la primera versió al castellà. Però queda pendent d’edició de la que va ser en realitat la primera traducció al català i també a l’Estat, la signada el 1966 pel manresà Joan Francesc Vidal Jové, tota una fita filològica que va romandre quatre dècades oblidada a l’antic arxiu de la censura a Madrid i que, malgrat haver estat descoberta per l’acadèmic Alberto Lázaro fa 15 anys, encara ha de publicar-se amb tots els honors mentre és custodiada per la professora dels Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC Teresa Iribarren.

Nascut el 1899 en una família benestant de Manresa, Vidal Jové es va formar tant en les lletres com en l’advocacia. Prolífic traductor, va ser un guardonat autor teatral i membre destacat del Govern de la República, del qual, com a militant d’ERC, va ser nomenat secretari general d’Ordre Públic. Les amenaces anarquistes el van dur a exiliar-se a França el 1936 i el 1941 es va establir a Madrid. Els seus últims dies els va viure a Newcastle, al Regne Unit, on va morir el 1978.

A començaments del 1966, rebia l’encàrrec de l’editor Alfredo Herrero Romero, proper al règim franquista i poc entès en l’obra de Joyce, de traduir amb urgència l’Ulisses al català. L’editor, potser apressat per una disputa amb la competència, pretenia que ho tingués a punt en només quatre mesos, «un dels encàrrecs més estrafolaris que s’ha fet a la història de la literatura del segle XX», segons Iribarren. Finalment, Vidal Jové en va disposar de set; tot i així, una gran proesa en ser una de les obres més dificultoses de les lletres mundials i un enorme desafiament per a qualsevol traductor per la inventiva en el llenguatge, l’experimentació en el monòleg interior, la recerca d’una musicalitat difícilment reproduïble en cap altra llengua i els paranys històrics i culturals de què està farcida. Mallafrè, assessorat per acadèmics i traductors, va trigar set anys a completar la seva traducció, els mateixos que Joyce va invertir a escriure-la.

Però Vidal Jové va complir l’encàrrec en poc més de mig any, a 25 pessetes la pàgina, una remuneració molt pobra ja en l’època. En total, va cobrar 35.706 pessetes pel que Lázaro qualifica de tasca «hercúlia».

El seu mecanoscrit, que ocupa quatre volums de 1.082 pàgines en DIN A4, va ser elaborat a partir de la primera traducció de l’obra, al francès, que va ser supervisada pel mateix Joyce i Valery Larbaud, per la qual cosa ha estat de sempre considerada una versió «autoritzada» del laberíntic text. Vidal Jové no tenia coneixements d’anglès, però sí un gran domini del francès, llengua de la qual havia traduït Balzac, Rabelais i Rimbaud, entre altres.

Durant els mesos de la traducció, Vidal Jové va mantenir una sovintejada correspondència amb la seva filla i el seu gendre, l’hispanista George James Gordon Cheyne, que confrontaven l’adaptació amb l’original anglès i ambdós noms figuren en el mecanoscrit com a col·laboradors.

Sense censura

L’octubre del 66, l’adaptació de Vidal Jové estava enllestida i el març del 67 obtenia el vist-i-plau de la censura franquista, tot i el contingut de la novel·la, plena d’al·lusions sexuals molt explícites, escatologia i anticlericalismes. El fet que ja hi hagués una traducció al castellà en circulació, la de Salas Subirat, el podria haver afavorit davant la censura.

Tot estava a punt per a la primera edició, que havia de constar d’un miler de luxosos exemplars en pell, al costós preu de 400 pessetes. Amb tot, i malgrat les reiterades queixes de Vidal Jové, Herrero mai no va publicar la novel·la, que presumiblement havia d’aparèixer amb un pròleg de Camilo José Cela. Els acadèmics conjecturen que potser no va obtenir els drets de l’obra.

El 68, un Vidal Jové desenganyat escrivia al poeta i amic Tomàs Garcés per demanar-li consell sobre com editar-la en una altra editorial. Però no va trobar una solució econòmica favorable per recuperar el mecanoscrit d’Herrero.

La traducció de Vidal Jové va acabar, mal catalogat, a les lleixes de la censura (l’actual Archivo General de la Administración, a Alcalá de Henares) i ell va quedar sense el reconeixement que li hauria garantit la traducció. Fins que el 2006 el professor Lázaro va descobrir la traducció de manera casual fent una investigació a l’arxiu sobre la recepció de Joyce a Espanya. El professor, amb poc coneixement del català, va contactar amb Iribarren, experta en la recepció de Joyce a Catalunya, per valorar-ne la qualitat literària.

«Vaig quedar molt sorpresa. La traducció era excel·lent», explica l’experta, que en va copiar el primer i l’últim episodi. Lázaro assegura que «un dels meus èxits com a investigador ha estat trobar el mecanoscrit i un dels meus fracassos no haver-ne pogut fer la publicació». Amb tot, celebra «haver rescatat el nom de Vidal Jové, la vida del qual va ser molt atzarosa i durant la República va rebre per totes bandes». Per a Lázaro, un dels misteris de l’obra és com va aconseguir superar la censura franquista: «Potser el fet que fos concebut com una edició de luxe va ser un dels motius que es permetés publicar, perquè es preveia que tindria una escassa difusió».

Buscant els altres dos mecanoscrits -el de l’editorial i l’original de l’autor-, els dos acadèmics van iniciar una investigació que els va dur fins a Assumpció Vidal, la filla del traductor, que al seu domicili de Newcastle en conservava el primigeni. Vidal Jové havia fet el seu darrer viatge, ja gran i malalt, amb la preuada còpia de la versió. Per a Iribarren, no publicar-la «és el que li havia quedat pendent a la seva vida».

La villa va lliurar la versió a Iribarren «amb el benentès que faria mans i mànigues per publicar-la», recorda l’experta, que va trobar una editorial disposada a la publicació, la lleidatana Punctum, i el 2015 tot estava a punt perquè, finalment, la versió de Vidal veiés la llum, però el projecte no va obtenir el vistiplau del net de Joyce, Stephen Joyce -el darrer hereu, mort el gener del 2020-, que ja havia obstaculitzat altres iniciatives amb l’obra del seu avi.

Per a la professora, el manresà, dotat d’un «sentit extraordinari de la llengua», va ser «un gran intèrpret de Joyce». Segons Iribarren, mentre la traducció canònica de Joaquim Mallafrè «es manté més propera a l’original», la de Vidal Jové «està més orientada al lector».

La primera oportunitat de publicar el treball de Vidal Jové va passar. Amb tot, aquest desembre, amb l’horitzó dels drets d’autor aclarits (van vèncer a finals del 2021), Iribarren va participar en un nova tramitació d’un projecte de recerca que permeti no només l’edició en paper de l’obra, sinó també una versió digital enriquida amb notes acadèmiques i una àmplia documentació sobre Vidal Jové i el seu prodigiós procés de trasllat de la novel·la de Joyce al català. Iribarren compta que, ara sí, «en un o dos anys» la publicació de l’Ulisses manresà pot ser, finalment, una realitat. Si arriben els diners i troba un editor.