El buen patrón es va emportar tres de les categories més importants dels premis Feroz, que es van celebrar el dissabte a la nit: millor pel·lícula de comèdia, millor actor per a Javier Bardem i millor guió. La coproducció de Mediapro dirigida per Fernando León de Aranoa optava a nou galardons i va ser una de les triomfadores de la nit.

El premi Feroz a millor pel·lícula dramàtica va ser per a Maixabel, i els guardons a millors sèries se’ls van emportar Vamos Juan i Cardo.

El tercer Feroz d’Auquer

D’altra banda, el baixempordanès Enric Auquer va guanyar el premi a millor actor de repartiment en una sèrie per Vida perfecta, de Leticia Dolera.

«M’encanta que hagi emocionat aquest personatge. Per mi és preciós», va explicar Auquer, que va aprofitar per donar les gràcies als crítics i als periodistes per premiar-lo amb el que ja és el seu tercer Feroz.