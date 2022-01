Com els bons perfums -aquests que contenen or en un envàs minúscul-, Chanel Terrero desprèn talent per cada porus del seu menut i curvilini cos. No és gaire atrevit dir que Eurovisió ja fa olor de Chanel.

Els que no hagin tingut el plaer de veure-la en acció en musicals com Flashdance, Nine, El Rey León, El guardaespatlles o Malinche, o que només la recordin per la seva faceta d’actriu en sèries de televisió -Águila Roja, El secreto de Puente Viejo, Gym Tony, El continental...-, o a la pel·lícula d’Agustí Villaronga El rei de l’Havana, potser no l’ubiquin com a cantant. Però ho és, igual que ballarina, com demostra des de fa anys als escenaris, on canta i balla. Tot alhora. I a sobre ho fa bé. Una passió per les arts escèniques que ja li ve de lluny. De molt lluny. De Cuba, país on va néixer el 1992 i del qual va venir amb 3 anyets de la mà de la seva enamorada mare, una fan incondicional de Coco Chanel, la culpable que la cantant vagi pel món amb un nom que traspua glamur.

Amb un profund accent català d’Olesa de Montserrat (la seva segona terra) quan parla castellà -cosa que fa que si un tanca els ulls oblidi els seus orígens que, en obrir-los, recorden el seu color daurat de pell i els seus trets exòtics-, Chanel explica que de mica en mica ha anat complint somnis. Com el de ballar amb Shakira el 2010, als MTV Europe Music Awards. «El de Suerte va ser el primer videoclip que vaig veure a la meva vida. I estar pujada a l’escenari, amb ella, donant-ho tot, la gent cridant... Em vaig sentir Beyoncé», confessava en una entrevista a El Periódico, del mateix grup editorial que el Diari de Girona. Haver començat de molt petita amb classes de cant i piano, gimnàstica rítmica i dansa a la Royal Academy of Dance i amb ballarins de la talla de Víctor Ullate, Coco Comín i Gloria Gella havia donat els seus fruits.

Pel que fa al pla sentimental, una cosa que ara començarà a interessar els seus fans, l’última parella que va presentar a Instagram ha estat Víctor Elías, el petit Guille de Los Serrano (i cosí segon de la reina Letizia), que actualment és músic professional. Tot i això, fa un temps que no penja fotos donant fe de la seva apassionada relació. De tota manera, ella ha viscut els últims mesos bolcada en cos i ànima (fent molta cinta i sense menjar torrons) a perseguir un nou somni: participar en Eurovisió. «Seria un punt culminant de la meva vida que m’encantaria explicar als meus néts», assegurava. Ara ja ho ha aconseguit. I potser ho ha celebrat amb un rom cubà i una bona paella, com havia planejat.

Nacho Cano diu d’ella - la va tenir com a protagonista del seu musical Malinche- que és una «fera lluitadora» i que el concurs és una plataforma «per quedar-se, per superar-se, perquè una discogràfica aposti per ella». Potser aviat el nom de Chanel ja no només recordarà un perfum francès. Temps al temps.