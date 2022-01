Els sindicats de RTVE han denunciat aquest dilluns "irregularitats importants" al concurs Benidorm Fest que aquest diumenge va elegir la catalano-cubana Chanel com a representant a Eurovisió 2022. Demanen que es "deixi sense efecte l'elecció de la cançó" que representarà Espanya aeurovisió. "Les diverses direccions implicades han d'aclarir, de manera urgent, com i qui va seleccionar el jurat del Benidorm Fest", i "RTVE ha de fer públiques les actes de les votacions i les incidències registrades", sostenen en un comunicat. Segons CCOO de RTVE hi ha persones del jurat que "tenen o han tingut relació amb la cantant guanyadora".

Chanel es desmarca del jurat

"L'única cosa que sé és que he treballat molt fort, com els meus companys. Al final aquest és el resultat i no puc més que agrair-ho i estar feliç", ha respost a la pregunta de si se sentia igual de legitimada en haver obtingut la major nota del jurat, però no la del televot (tercera) ni el vot demoscòpic (segona).

Un dels grans motius de dubte que han assaltat als espectadors de Benidorm Fest va ser el cinquè lloc que el jurat professional va atorgar a una de les grans aspirants al triomf, les gallegues Tanxugueiras, que no obstant això van ser les favorites dels dos sistemes de vot popular.

Davant els comentaris suspicaços en xarxes que incideixen en la relació existent entre Chanel i un dels membres d'aquest jurat, la coreògrafa Miryam Benedited, ha precisat: " Fa 4 anys que no parlo amb ella".

"És coreògrafa i jo ballarina i porto en això des dels 16 anys. Ella ha treballat amb moltes candidatures que han optat a Eurovisió i amb altres persones dels qui no s'ha parlat. És que som gent en la professió i ens coneixem tots. De fet, no hem parlat d'això i no sé el que pensa", ha insistit.

Chanel ha defensat així mateix el caràcter feminista del seu tema. "És una crida a l'apoderament femení, és igual que vagis amb xandall o amb mono. Qui no ho vegi que llegeixi una miqueta, que se'ns escolti i no que se'ns qüestioni per com anem vestides".

La polèmica arriba al Congrés dels Diputats

Mentrestant, el diputat del BNG en el Congrés, Néstor Rego, ha indicat aquest dilluns que preguntarà en la Cambra baixa pel resultat del Benidorm Fest ja que considera que RTVE no va actuar "amb equitat" en "excloure una cançó pel fet d'estar en gallec".

Ho ha explicat en ser preguntat a la Corunya per les iniciatives que registrarà el seu grup i el de Galícia en comú a causa de la controvèrsia que va generar el sistema d'elecció per a triar al representant d'Espanya en el festival d'Eurovisió 2022, que serà Chanel malgrat que Tanxugueiras va ser la proposta preferida del públic. "RTVE és un ens públic que paguem tots i hauria de donar-li cabuda i difusió a totes les expressions culturals de l'Estat espanyol, també al gallec", ha ressaltat Rego.