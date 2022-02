Els reis d’Espanya van acabar ahir dilluns una breu visita a Àustria que va incloure una ofrena floral a Viena en record de totes les víctimes del nazisme i, en especial, de les espanyoles -la majoria deportats republicans- i la inauguració d’una mostra dedicada al pintor surrealista Salvador Dalí. L’última etapa de la visita va ser l’obertura d’una exposició titulada Dalí-Freud: una obsessió a la Galeria Belvedere de Viena, que mostra com van influir les teories del vienès Sigmund Freud, «el pare de la psicoanàlisi», al pintor figuerenc Salvador Dalí. La mostra sobre Dalí -oberta fins al 29 de maig- aplega un centenar d’objectes, entre quadres, fotografies, escrits, escultures i pel·lícules.

Jaume Brihuega, comissari de l’exposició i professor emèrit d’Història de l’Art a la Universitat Complutense de Madrid, va guiar els reis, que anaven acompanyats del ministre de Cultura, Miquel Iceta, a través de l’exposició.

Un total de 36 peces originals de Dalí, pel·lícules de Luis Buñuel, 15 obres de Federico García Lorca, dibuixos histològics de Santiago Ramón y Cajal i esbossos del mateix Sigmund Freud apropen els visitants de la mostra a la vida del creador empordanès.

L’exposició recorre la infància de l’artista i el pas per la Residència d’Estudiants de Madrid, on va sorgir la seva «obsessió» per Freud després de conèixer la psicoanàlisi. «Hem plantejat l’exposició com un viatge des de la infància de Dalí, quan sorgeixen els seus problemes i frustracions, fins a la trobada amb Freud el 1938», va explicar Brihuega. Dalí-Freud. Una obsessió ha sigut una realitat amb préstecs provinents de fons com la Fundació Dalí, el Museu Dalí de Florida, el Museu Freud de Londres o el Museu Thyssen de Madrid, entre d’altres col·leccions. La influència de Freud en Dalí, molt important en el seu període surrealista, continua al llarg de la seva trajectòria, i és ben present en un apartat especial al primer pis del seu Teatre-Museu de Figueres.