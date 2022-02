La presència a Netflix d’obres audiovisual en llengua catalana és gairebé nul·la i se situa en el 0,5% (30 títols), segons consta en el darrer BIAC elaborat pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). El BIAC actualitza les dades d’un informe corresponent al febrer de l’any 2020, i constata que tot i que en dos anys la plataforma ha duplicat el nombre d’obres del seu catàleg, la presència del català continua sent residual. Fa dos anys l'oferta en català era del 0,3%, amb 9 obres. Actualment, la plataforma ofereix un total de 6.034 obres, mentre que l’any 2020 era de 3.512 títols. Netflix es manté com a la plataforma líder a Catalunya, per davant d'Amazon Prime Video i de Disney+.

Per gèneres, les obres es distribueixen en llargmetratges i pel·lícules per a TV (53,6%) i obres seriades (46,4%). Pel que fa a la quota d’obra europea, la plataforma de vídeos a petició ha passat del 22,2% de fa dos anys al 33,0% actual, amb la qual cosa assoleix per primer cop la quota del 30% que estableix la Directiva de serveis de comunicació audiovisual. Si es compara dins del total d’obres europees, els percentatges del català a Netflix no milloren gaire: El 0,7% de les 2.000 obres europees del catàleg de la plataforma té disponibilitat en català (àudio o subtítols). Aquest percentatge baixa fins el 0,5% en el cas d’obres rodades amb llengua originària en català. El president del CAC, Roger Loppacher, ha explicat que és "absolutament indispensable" per al futur de la llengua catalana que el projecte de Llei general de comunicació audiovisual i la Llei catalana de l’audiovisual prevegin quotes significatives tant d’oferta com de producció d’obres en català a les plataformes. 9,7 milions d’abonats a serveis OTT a Catalunya Altres aspectes destacats del BIAC fan referència a la consolidació a Catalunya del sistema de vídeo a petició de pagament. D’entre els dos sistemes, el més popular és el OTT (Over The Top), que supera els 9,7 milions de persones subscrites, un 38,1% més respecte del mateix període de l’any anterior. Netflix es manté com a la plataforma líder a Catalunya, per davant de Amazon Prime Video i de Disney+. Segons les dades, corresponents al novembre de 2021, Netflix té 1,6 milions de llars abonades, la qual cosa suposa 3,8 milions de persones subscrites (el 58,8% de la població catalana de 14 o més anys). La segona OTT més popular és Amazon Prime Video, amb 2,5 milions de persones subscrites (1 milió de llars). Destaca el creixement de Disney+, que desbanca HBO Max de la tercera posició del rànquing, amb més d’un milió de persones (409.590 llars). Pel que fa a l’altre sistema tecnològic de plataformes de vídeo a petició de pagament, el sistema IPTV està liderat per Movistar+, amb 1,6 milions de persones abonades (709.956 llars). Li segueixen Orange/Jazztel TV i Vodafone. El creixement dels e-Sports i els videojocs El BIAC inclou, en la secció l’apunt, un monogràfic sobre el sector dels e-Sports i la indústria dels videojocs. Els ingressos globals dels esports electrònics durant el 2021 van superar els mil milions de dòlars, un 14,5% més que el 2020. La previsió per al 2024 és de 1.618 milions de dòlars. Els principals mercats són la Xina, Amèrica del Nord i Europa Occidental. L’audiència global dels e-Sports és de 485 milions de persones, sent la Xina el principal país en seguidors. A Espanya hi ha gairebé mig milió de jugadors professionals. A Catalunya, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya va crear ara fa una any la primera lliga catalana d’esports electrònics. Pel que fa als videjocs, el BIAC quantifica el mercat en 2021 en un total de 176.000 milions de dòlars. Més de la meitat dels ingressos procedeixen del sector dels jocs de mòbil (tauletes i telèfons intel·ligents), el 28% de consoles de joc i el 20% de jocs d’ordinador. S’estima que hi ha més de 3.000 milions de jugadors de videojocs al món. La meitat provenen de la regió de l’Àsia-Pacífic, mentre que a Europa se’n comptabilitzen 408 milions.