Posar un so urbà per dibuixar, amb la música, animals com el colom, l’aranya, el lleó o el porc, passats pel sedàs de la poesia d’Enric Larreula, ha sigut el repte dels The Tyets pel seu darrer projecte. El duet mataroní, un dels noms més en voga de la música urbana en català, estrena aquest cap de setmana a l’Auditori de Girona (6 de febrer, 12.00) l’espectacle familiar Animalari urbà, un concert teatralitzat nascut a partir del disc homònim, que van produir i enregistrar l’any passat a partir del recull de poemes Animalari d’Enric Larreula.

El projecte de musicar en clau urbana una dotzena de poemes sobre animals de tota mena va néixer per encàrrec de les escoles La Bressola de la Catalunya Nord, en el marc del projecte de producció discogràfica de Els Amics de La Bressola.

«Per nosaltres la proposta va ser tota una sorpresa. Ha sigut una immersió de zero, perquè la veritat és que no hem sigut mai gaire de poesia, però ens ha agradat molt i la primera nit ja ens van sortir dues de les cançons», afirma Xavier Coca, un dels integrants de The Tyets, sobre el treball, que els va obligar a «submergir-se totalment en l’Animalari de Larreula».

«Vam llegir en profunditat tot el material, pensant com podríem adaptar els seus versos i les sonoritats que podien ajudar a definir més bé cada animal. La tortuga, per exemple, que és lenta, ens sona a reggae, mentre que el ratolí s’acosta més al funk, pel seu ritme frenètic», continua l’integrant de The Tyets, duet que forma amb Oriol de Ramon, Derra.

Per al disc, van comptar amb col·laboracions de músics d’arreu dels Països Catalans, «sobretot artistes emergents amb qui ja havien tingut contactes previs, perquè hi volíem incloure diferents accents i vocabulari». És el cas, per exemple, dels gironins Pol Bordas i Malson Atmosfèric o de Pepet i Marieta, de Terres de l’Ebre.

A més, la banda va enregistrar dues de les cançons, les dedicades a la girafa i el ratolí, amb el cor de La Bressola. La formació coral també serà present al concert de Girona, amb una vintena de criatures vingudes expressament per a l’actuació.

Pel que fa a l’espectacle que estan preparant, Coca explica que han volgut «anar més enllà del concert», ideant un concert teatralitzat, amb guió, escenografia i màscares per representar els diferents animals en una vetllada per a tota la família a la sala Xavier Montsalvatge.

L’actuació a l’Auditori de Girona serà la primera vegada que presenten l’Animalari urbà en directe i hi haurà poques oportunitats de tornar-lo a veure, perquè hi ha previstes mitja dotzena de cites arreu de Catalunya.

Un projecte premiat

Un dels temes del disc, El ratolí, es va endur fa uns mesos el catorzè premi Miquel Martí i Pol a la millor poesia musicada en català, i ara el disc sencer, Animalari urbà (Luup Records, 2021) és un dels candidats al premi Enderrock al millor treball per al públic familiar.