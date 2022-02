Manel, Joan Dausà, Dàmaris Gelabert o Blaumut són alguns dels artistes que actuaran en la tercera edició del festival Som de Mar de Lloret de Mar aquest estiu. La cita se celebrarà als Jardins de Santa Clotilde entre el 19 i el 27 d’agost i també hi actuaran Sergio Dalma, Rosario Flores o Boney M ft Liz Mitchell, formació que posarà fins a una quinzena de músics sobre l’escenari. A més, el festival lloretenc preveu encara continuar ampliant el cartell amb nous anuncis en les properes setmanes, com ara l’actuació de Coque Malla, encara pendent de la confirmació definitiva.

Som de Mar va néixer l’estiu del 2020 i que està organitzat per l’Ajuntament de Lloret i la productora gironina U98Music. L’organització del festival, que sempre ha treballat en el context de la pandèmia, confia que aquest estiu podrà comptar amb un aforament al 100% per al sector cultural, per arribar a les 1.200 localitats.

La segona edició del certamen, celebrada l’estiu passat, va assolir un 75% d’ocupació amb 4.500 espectadors. Un 65% del públic va ser de fora de Lloret de Mar.

El director del festival, Carles Gilibets,va defensar ahir que l’esdeveniment vol «créixer» i «posicionar-se» entre els festivals de referència del país, tot i admetre que la competència «és molt dura», segons va recollir l’Agència Catalana de Notícies en la presentació del certamen a Barcelona.

Com a novetat d’aquest any, es crearan nous espais al voltant de l’accés de la cala de Sa Boadella i el públic podrà gaudir de més zones al village del festival.

El Som de Mar oferirà la possibilitats de comprar paquets conjunts d’entrades i allotjaments als diferents establiments agremiats al Convention Bureau de Lloret i al Gremi d’Hotelers, i comptarà novament amb el recolzament del Gremi de bars, restaurants i cafeteries de Lloret de Mar, que seran els responsables de l’oferta gastronòmica.

Les entrades per aquests primers artistes anunciats ja estan a la venda a la web del festival, amb preus que van dels 15 als 48 euros.