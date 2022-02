Les biblioteques públiques se sumen a la difusió dels premis Nacionals de Cultura amb exposicions-aparador per acostar-se a la trajectòria dels premiats d’enguany, com Narcís Comadira, Maria Carme Dalmau o el Dansàneu. La iniciativa va arrencar ahir a la biblioteca Carles Rahola de Girona, on s’ha instal·lat un espai per difondre la figura del poeta gironí. Després itinerarà i es veurà a Sant Cugat i Sant Feliu de Guíxols.