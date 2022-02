Els osonencs Obeses són el «grup sorpresa» que actuarà aquesta primavera al Teatre de Bescanó. La formació liderada per l’incombustible Arnau Tordera presentarà, el pròxim 1 de maig a les 18 h a l’equipament bescanoní el seu nou disc, que portarà per títol L’ai al cor. El passat mes de desembre, coincidint amb la presentació de la nova programació, el teatre havia anunciat que l’1 de maig tindria lloc un concert sorpresa. «Canten en català, publicaran disc el 2022 i ja han actuat al Bescanó anteriorment» eren les pistes sobre aquest esdeveniment, les entrades «sorpresa» per al qual valien 12 euros. A partir d’ara, el preu puja a 15 euros, en el cas de les entrades anticipades, i a 18 euros per a les comprades a taquilla.