L’estrella del cine italià Monica Vitti ha mort als 90 anys, segons ha avançat el diari ‘La Reppublica’.

L’artista, que estava retirada dels escenaris, ha mort després d’una llarga malaltia, explica el rotatiu italià.

Monica Vitti no era com les altres dives de l’època daurada del cine italià. L’actriu va ser sobretot una artista de comèdia, però també un misteri com a musa d’Antonioni. I malgrat el seu retir, fa dues dècades, el seu públic no l’havia oblidat.

Per al seu aniversari dels 90 anys, l’any passat, Itàlia la va recordar emetent algunes de les seves pel·lícules més aplaudides o documentals com ara ‘Vitti d’arte, Vitti d’amore’, estrenat a la Festa del Cine de Roma.

L’actriu va néixer a la Roma feixista de 1931 i es va enamorar dels teatres mentre el seu país s’enfonsava en la Segona Guerra Mundial. El primer pas de la seva carrera va ser canviar el seu nom per un d’artístic, ja que Maria Luisa Ceciarelli era difícil de pronunciar.

El seu debut va ser amb només 14 anys, fent d’àvia amb una perruca blanca a l’obra teatral ‘La nemica’ (1916) i aquella nit va acabar amb ovació. El seu èxit va ser tan gran que una revista va vaticinar que «si aquesta nena no es converteix en una gran actriu, serà per una desgràcia o per excés de gràcia».

I els auguris es van complir. La seva vis còmica, la seva mirada intensa i misteriosa, la seva melena rossa i el seu to de veu van donar un color diferent als clàssics de Shakespeare, Moliére i de Bertolt Brecht, i va atraure sense remei el gran cineasta Michelangelo Antonioni.

El que va començar com una amistat, va mutar en amor i, després, en una prolífica relació artística, ja que va ser Antonioni qui la va introduir en el cine més intel·lectual, comptant amb ella per primera vegada a ‘Il grido’ (1957), com a dobladora del personatge de Dorian Gray.

Després arribarien els seus papers més recordats, sobretot per a la coneguda com a ‘Trilogia de la incomunicació’ d’Antonioni: ‘L’Avventura’ (1960) –el seu debut a Cannes–, ‘La notte’ (1961) i ‘L’eclisse’ (1962), un mosaic de sentiments i silencis amb què va arribar a l’estranger.

El cine italià deixava enrere el Neorealisme que es va imposar després de la Segona Guerra Mundial i s’endinsava en una cosa nova, més intimista, i Vitti estava a la primera línia d’aquella avantguarda que deixava de banda el popular per centrar-se en la burgesia.

Així va arribar ‘Deserto rosso’ (1964) i el Lleó d’Or a Antonioni, que davant el jurat de Venècia, públicament, va reconèixer l’influx de la seva companya en la seva aplaudida obra.

A finals de la dècada dels seixanta l’actriu es va dedicar, no obstant, en cos i ànima a un gènere per al qual estava especialment dotada, la comèdia ‘all’italiana’, i es va posar de seguida el públic a la butxaca.

Vitti divertia el públic amb films com ara ‘La ragazza con la pistola’ (1968), de Mario Monicelli; ‘Dramma della gelosa’ (1970), d’Ettore Scola, i ‘La cintura di castità’ (1967) i ‘Amore mio aiutami’ (1969), d’Alberto Sordi, amb qui forjaria una amistat eterna.

L’actriu, fins fa poc representant del cine més profund i compromès, ara feia riure, separant la seva imatge per sempre d’altres dives del setè art italià, com Gina Lollobrigida i Sophia Loren, que ja tenia el seu primer Oscar per ‘La ciociara’ (1960).

No obstant aleshores Monica Vitti era l’única dona capaç d’estar a l’altura –o per fer-los ombra– dels anomenats ‘cinc coronels’ del cine italià, els actors més admirats: Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Nino Manfredi, Marcello Mastroianni i Sordi.

De fet, se la considera un exemple d’emancipació femenina que, amb els seus moltíssims papers, ha representat l’evolució social de les italianes en les últimes dècades.

El 1974 va protagonitzar ‘Le fantôme de la liberté’, de Luis Buñuel, i el 1980 va tornar a posar-se a les ordres d’Antonioni a ‘Il mistero di Oberwald’, una raresa televisiva adaptació de l’obra teatral ‘L’aigle à deus têtes’ (1946), de Jean Cocteau.

Després de regnar a les pantalles italianes durant dècades i desenes de títols, Vitti es va animar a debutar en la direcció amb ‘Scandalo segreto’ (1990), però aviat patiria un dolorós revés, l’incendi de la seva casa romana i de tots els records que custodiava.

Amb el nou mil·lenni, l’actriu, que en els últims anys s’havia dedicat a ensenyar els joves intèrprets a l’Acadèmia de Roma, on ella va començar, es va retirar de l’escena pública a causa d’una malaltia degenerativa.