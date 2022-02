CaixaForum Girona tornarà a collir una nova edició de Sala C: cinema, creació i art contemporani, un cicle de cinema documental que la Fundació la Caixa programa juntament amb el Dart Festival, dedicat als documentals sobre art. Des d’avui i fins al 5 de maig, programarà films que se centren en l’obra i els processos creatius de grans noms de la creació contemporània, com Keith Haring o Marina Abramovic.

El tret de sortida del cicle és avui, amb The universe of Keith Haring, i continuarà el el 17 de març, amb el documental Els Karamazoffs: A walk on the Soho years, que els seus directors, Juan Gamero i Carmen Rodríguez, presentaran a Girona.

La propera cita de Sala C serà el 7 d’abril amb Homecoming: Marina Abramovic and her children i l’ultima oportunitat per gaudir del cicle arribarà el 5 de maig amb ¿Puedes oírme?, un film dedicat a l’escultor català Jaume Plensa.