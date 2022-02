Jordi Basté, Patrícia Plaja, Vicenç Lozano, Isaki Lacuesta i Tomàs Molina seran alguns dels protagonistes de la Setmana dels Rahola, que celebra el desè aniversari acostant-se a temes com les intrigues vaticanes, el canvi climàtic o la crítica cinematogràfica amb cinc converses repartides entre la Casa de Cultura i la biblioteca Carles Rahola de Girona. Aquests espais també acolliran dues exposicions.

Jordi Basté encetarà l’edició d’enguany el 14 de febrer parlant sobre l’èxit del seu magazín matinal, i l’endemà el periodista Vicenç Lozano protagonitzarà la conversa Que Déu ens agafi confessats, en la qual intentarà posar llum a les interioritats del Vaticà. Per la seva banda, l’actual portaveu del Govern català, Patrícia Plaja, participarà a la Setmana dels Rahola el 16 de febrer i el meteoròleg Tomàs Molina ho farà el 19, per parlar del negacionisme del canvi climàtic. Finalment, el 21 hi ha prevista una conversa entre Isaki Lacuesta, Imma Merino, Pep Prieto i Àngel Quintana sobre els lligams entre el periodisme i la crítica cinematogràfica.

Els actes organitzats pel Col·legi de Periodistes i la Diputació acabaran el 24 de febrer amb l’entrega dels premis Carles Rahola de Comunicació Local en una gala a l'Auditori de Girona presentada per Marc Giró.