L’espectacle familiar Laika, un dels muntatges més premiats del seu àmbit en els darrers anys, i Cosas que se olvidan fácilmente, una proposta de Xavier Bobés per a només cinc espectadors, passaran per la Jonquera en els propers mesos.

La nova programació cultural La Jonquera Cultura 5 Estrelles, que s’allargarà fins a finals de març, aposta per espectacles per a tots els públics, com ara els concerts per a la gent gran amb els grups Sergio y Betty, Si Fa Sol i Xanadú, la sessió de teatre familiar Laika amb el qual Xirriquiteula Teatre es va endur el premi Max al millor espectacle per a públic infantil i la delicada proposta de teatre d’objectes Cosas que se olvidan fácilmente a càrrec de Xavier Bobés.