Recuperar per a la memòria dones catalanes que en el seu moment van ser pioneres o van ressaltar en la seva activitat és l’objectiu del cinquè llibre de l’autora olotina Maria Ramírez González, Dones catalanes rescatades de l’oblit, publicat per Aliar Ediciones. Entre les 31 vides que recupera hi ha la d’Elena Maseras, natural de Vila-seca, que va ser la primera dona matriculada a la Facultat de Medicina de Barcelona, poc després que el rei Amadeu I autoritzés que les dones poguessin estudiar-ne i que va ser una de les tres primeres de l’Estat a tenir el títol de doctora.

La narració recull testimonis directes de les protagonistes. Per exemple Elena Maseras detalla: «El fet que jo fos dona va causar una gran confusió en la burocràcia, que va trigar més de tres anys en concedir-me permís per examinar-me». Altres injustícies de gènere també estan recollides en els testimonis de les biografiades, però el que més hi ha són els somnis, anhels i esdeveniments de dones, ara oblidades, que van ser excepcionals a la seva època. Ramírez González títols com La Estrella Azul, Els fills de l’illa o Records d’una nina i records dels anys 50 i 60 i L’últim Nassarita.