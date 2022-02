Final de la incertesa. La reobertura de l’oci nocturn, anunciada aquesta setmana pel Govern de la Generalitat i que es farà efectiva a partir del pròxim divendres 11 de febrer, permetrà a la sala La Mirona reobrir les portes amb concerts a peu dret. Per a l’ocasió, la sala saltenca ha decidit ni més ni menys que tornar allà on ho van deixar, és a dir, amb la popular festa del tió d’Els Diables d’en Pere Botero que el passat 24 de desembre es va convertir en la primera activitat suspesa. La festa comptarà, com també és tradició, amb el grup de versions gironí Pelukass.

«Es tracta d’una festa molt popular. Cada any, per la nit de Nadal, omplim. Hi ha molta gent de Salt i Girona que cada any venen perquè és un concert molt d’aquí» assegura el director de La Mirona, Quim Marcé, sobre la festa del Tió, que es pot celebrar després que s’hagi ajornat l’actuació de Samantha Hudson, que es trasllada al 7 d’octubre. «Em vaig posar en contacte amb Els Diables i els Pelukass, per proposar-los reobrir amb la festa del tió. Ells es van quedar amb moltes ganes de fer-ho i van accedir-hi ràpidament» concreta el responsable de la sala.

Un carnaval amb Camela

Malgrat i que en el primer cap de setmana de reobertura, la programació musical en directe només comptarà amb la festa del tió -el concert d’El Pony Pisador s’ha traslladat al divendres 11 de març i dissabte només se celebrarà la sessió de La Mona- la música en viu promet aixecar el vol en les següents setmanes. El duet madrileny Camela, precursor del tecno-rumba, obrirà el dissabte 19 de febrer la festa de Carnaval de La Mirona. «La seva música encaixa perfectament amb l’esperit d’aquesta festa i, per tant, el públic que vingui al concert ja es podrà quedar» apunta el director de la sala.

Per al cap de setmana següent destaca el concert de Manel. El divendres 25, la banda liderada per Guillem Gisbert trepitjarà l’escenari gironí per presentar l’EP L’amant malalta (2021) i repassar, al mateix temps, els temes del seu darrer àlbum, Per la bona gent, publicat a finals de 2019.

La música continuarà sonant a La Mirona fins a l’estiu, amb l’esperança de «no tornar a parar», amb una programació que comptarà amb noms destacats com els de Mike Erentxun, Cory Wong, Zoo o León Benavente. Tot i això, per la incertesa viscuda en aquest poc més de mes i mig, Marcé reconeix que el ritme de venda d’entrades encara no ha recuperat la normalitat. «De moment no hem notat que s’hagi animat la venda. De fet, encara estem retornant l’import de moltes entrades ja comprades, bé perquè es tracta de concerts suspesos o ajornats. Però esperem recuperar un ritme normal aviat» puntualitza el programador.