L'escriptor, editor, filòleg i historiador Jordi Albertí Oriol ha mort als 71 anys, segons ha informat la Institució de les Lletres Catalanes. Nascut a Cassà de la Selva (Gironès) el juliol de 1950, com a llicenciat en filologia catalana, va publicar un centenar de treballs de recerca literària a la Revista de Catalunya i va tenir cura de les anotacions als tres primers volums de l'Obra completa d'Eugeni d'Ors (1998, 2001 i 2003). Va ser el cofundador de l'Editorial Gregal el maig del 2011 junt amb Isabel Sanagustín, una editorial que va néixer amb la voluntat d'afavorir el diàleg entre la literatura i la història. Gregal es va veure obligada a tancar el mes de febrer de 2020 per causes mèdiques relacionades amb el mateix Albertí.

Com a historiador, va escriure 'El silenci de les campanes' (2007), 'La Iglesia en llamas' (2008) i 'La senda del báculo' (2010). També va coordinar, entre els anys 2001 i 2004, les publicacions de l'exposició Germinabit, l'expressió religiosa en llengua catalana al segle XX. Jordi Albertí també va publicar el llibre de poesia 'Sense àncora' (1987) i el de narrativa 'Les cartes d'en Marc' (2008).