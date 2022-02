La jove cantant catalana Queralt Lahoz s'incorpora al cartell del Black Music Festival, el certamen dedicat a la música negra i gèneres afins que arrencarà el 4 de març a la sala La Mirona de Salt amb l'actuació dels valencians Zoo. Lahoz, una de les grans sensacions de la nova escena flamenca -gènere que fusiona amb el hip-hop, el rhythm'n blues o els ritmes llatins- presentarà el seu àlbum debut, "Pureza" (Say It Loud, 2021), el divendres 11 de març al teatre La Sitja de Fornells de la Selva.

Amb unes lletres poètiques, farcides de missatges que reinvindiquen l'empoderament de la dona, Queralt Lahoz es va erigir l'any passat en una de les artistes més aclamades per la premsa especialitzada i el seu primer llarga durada va ser seleccionat en nombroses webs i publicacions com un dels millors discos de l’any. Entre les seves influències, la cantant nascuda el 1991 a Santa Coloma de Gramenet, cita noms de pioneres del hip-hop espanyol com la gaditana Mala Rodríguez o la desapareguda Gata Cattana, la veterana cantant de neo soul nord-americana Erykah Badu o la britànica Jorja Smith, una de les grans estrelles del R&B contemporani. El 2020 la jove cantant es va convertir en una de les grans revelacions del Mercat de Música Viva de Vic, on va presentar el seu primer EP, titulat "1917".

Amb la incorporació de Lahoz, el Black Music Festival continua donant forma a una edició que també compta en el seu cartell amb noms destacats com el del guitarrista nord-americà Cory Wong (col·laborador habitual de la banda de funk Vulfpeck), la cantautora francesa Zaz, la nord-americana Gisele Jackson, els madrilenys Morgan o els catalans Xarim Aresté i Joana Serrat.