El Departament de Cultura de la Generalitat va destinar l’any passat 1.917.689 euros a l’adquisició de 1.023 peces d’art contemporani, fotografia, còmic i il·lustració i béns culturals mobles, dels quals destaquen obres de 99 artistes per incrementar la Col·lecció Nacional de la Generalitat. A més, també va tramitar 76 donacions.

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, va avançar ahir que, pel 2022, augmentarà el pressupost en aquest àmbit fins assolir els 2,2 milions d’euros.

De les obres adquirides el 2021 crida l’atenció el relleu de marbre d’Alfons el Magnànim, atribuït a Isaia da Pisa, procedent de Poblet, per un import de 150.000 euros, la inversió més alta realitzada l’any passat, així com una peça atribuïda a Jaume Cascalla i el seu taller, d’entre 1349 i 1373, adquirida per 65.000 euros.

Gràcies al Pla Integral de les Arts Visuals, entre els anys 2016 i 2021 s’han invertit un total de 1.480.249 euros en sis campanyes i s’han comprat 135 obres de 115 artistes.

El 2021, l’import destinat a la compra de 44 obres d’aquest àmbit ha estat de 508.983 euros, i inclouen propostes com instal·lacions d’Enric Ansesa i Fina Miralles per al Museu d’Art de Girona o una peça de Jordi Mitjà per al de l’Empordà, per exemple.

En l’àmbit fotogràfic, s’han adquirit 594 obres per un import de 341.138 euros. Són de 47 autors, tant emergents com pioneres de la fotografia com Mey Rahola, molt vinculada a Cadaqués.

El periodista Jaume Vidal, de la Comissió del Còmic, va explicar que en aquest apartat es busca «preservar» el patrimoni més representatiu, invertint-se el 2021 un total de 122.245 euros en la compra de 131 originals.

Respecte dels béns mobles i documentals, el director de l’Arxiu Nacional, Francesc Belada, ha indicat que l’any passat van adquirir 178 objectes, lots i fons per un import de 958.185,43 euros, i han rebut 76 donacions.

El que s’ha prioritzat és la compra del patrimoni «menys representat», com el de l’època del Renaixement, a la qual pertany el relleu d’Alfons el Magnànim, però també destaca un còdex de pergamí dels anys 1307-1315 de Sant Pere de Rodes, donat per Lluís Losantos Viñolas i que es destinarà a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà, segons va informar ahir Cultura.