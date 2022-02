Filmin estrena un documental dirigit per un estudiant de la Universitat de Girona (UdG) sobre l'impacte emocional dels desnonaments. El curtmetratge, titulat 'Cuerpos en vilo, la cara oculta de un deshaucio', el signa un jove donostiarra de 20 anys, Ugaitz Albisu, que estudia Educació Social. A mitjans de l'any passat, arran d'un treball del grau, va assistir a una assemblea de la PAH Girona-Salt. Allà va conèixer de primera mà la realitat de les famílies, i això el va colpir tant que va decidir formar part de l'entitat i donar-los veu per visibilitzar la problemàtica. El document arriba ara a Filmin, que l'incorpora al seu catàleg durant un any i mig, després de passar per diversos festivals.

El documental 'Cuerpos en vilo, la cara oculta de un desahucio' recull paraules, emocions i pensaments de persones que estan a punt de perdre les seves cases. S'ha fet amb la col·laboració de la PAH Girona-Salt. Al costat dels testimonis que viuen el problema en pròpia pell, el curtmetratge també aporta el punt de vista de diferents professionals, amb l'objectiu de fer visibles les conseqüències emocionals, legals i socials que amaga un desnonament. A mitjans del 2021, arran d'un treball del grau, Albisu va assistir a una assemblea de la PAH i va conèixer la situació de persones amb problemàtiques relacionades amb l'habitatge. Va ser aleshores quan l'estudiant donostiarra, resident a Girona, va decidir formar part de la PAH i aprofundir en la problemàtica, commogut per la crua realitat d'aquestes famílies. La UdG subratlla que, al document, el jove director «remarca la deshumanització cap a les persones amb problemes d'habitatge i els discursos que creen un imaginari social, segons ell, totalment erroni». A partir d'aquí, Ugaitz Albisu va ser conscient de la necessitat i importància de donar veu a aquestes persones perquè elles mateixes expliquin la seva problemàtica. D'aquesta manera, Albisu va reservar l'equip audiovisual que ofereix la UdG i va entrevistar testimonis. Així es va iniciar un documental sense pressupost, de 26 minuts, «que ha aportat al públic l'enfocament tan humil que desprèn aquesta realitat», precisa la universitat. Per donar més força i consistència a la pel·lícula, l'estudiant basc ha completat els casos amb el punt de vista d'activistes i professionals del dret i la psicologia. Vuit festivals en sis mesos El curtmetratge va iniciar el recorregut per festivals nacionals i internacionals el mes d'agost passat. Avui dia, s'ha seleccionat a vuit certàmens. Són el Barciff i el de Cinema i Drets Humans de Barcelona, el Madriff de Madrid, el Valeiff de València, els Ficso i DOCA d'Argentina, el de Miradas Diversas de Caracas i el Gollut de Ribes de Freser (Ripollès) En aquest últim, el documental va rebre el premi del públic i una menció especial del jurat.