La Mostra d’Animació i Curtmetratges de Cassà de la Selva, la Macca, posa el punt de mira en el còmic i la ciència-ficció de la mà del dibuixant Albert Monteys. La mostra, que celebrarà la 22a edició de l’11 al 13 de febrer, comptarà com a convidat especial amb un dels autors catalans més reconeguts del gènere, que serà a Cassà per a presentar els seus darrers treballs i l’exposició més completa que se li ha dedicat fins ara.

La mostra organitzada pel cineclub Vuitimig arrencarà divendres 11 amb la projecció d’El Congreso, una peça d’animació per a adults basada en una novel·la de ciència-ficció d’Stanislaw Lem. Dirigida per Ari Folman (Vals con Bashir), barreja imatge real, cultura pop i diverses tècniques d’animació amb Robin Wright i Harvey Keitel al repartiment.

Dissabte 12 el protagonisme serà per Monteys, que presentarà dues mostres per primera vegada es podran veure juntes: Els universos d’Albert Monteys, produïda per Ficomic per al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), i Somnis de robot: 100 anys imaginant éssers artificials, produïda pel Festival de Gèneres Fantàstics de Barcelona 42.

Els universos de Monteys, la primera mostra monogràfica que el MNAC ha acollir dedicada a un autor català de còmic, surt excepcionalment del museu per mostrar a Cassà les obres de Monteys dedicades a la fantasia i la ciència-ficció. Treballs com Carlitos Fax, ¡Universo!, Solid State, Calavera Lunar i la recent adaptació de Matadero Cinco de Kurt Vonnegut són algunes de les obres que revisita l’exhibició a partir de peces originals i objectes com figures, llibres o còmics que han influït en l’autor. A més, també s’hi podrà veure una sèrie de dibuixos fets per a l’ocasió que aporten el personal punt de vista de Monteys sobre les seves obres.

La mostra es complementa amb el treball que el barceloní va fer per a l’exposició Somnis de robot del Festival 42 de Barcelona. Es tracta d’un recorregut pels robots més emblemàtics de la literatura i el còmic que ha recreat en grans figures que s’acompanyen amb textos dels especialistes en ciència-ficció Sergi Viciana i Susana Vallejo.

Torna el Corrrecurts

Com és habitual, la programació acosta l’animació als més petits amb dues sessions de El meu primer festival, amb curtmetratges per a majors de 2 i 7 anys.

També torna el concurs de curtmetratges ràpids Correcurts, l’activitat més popular de la Macca, i la seva versió per a menors de 16 anys, el Correcurts Júnior. Després d’haver-se d’adaptar a la pandèmia, ara recupera algunes de les condicions originals, com el rodatge d’exteriors de Cassà i la projecció i entrega de premis presencial (diumenge 13). Tot i això, es manté també l’emissió en línia per poder-ho seguir des de casa.

Pel que fa al premi Domènec Torrent i Gelmà per a persones o entitats que ajuden a mantenir el cinema als pobles, reconeixerà la bisbalenca Sefa Ponsatí, pionera en la distribució de cinema d’animació i fundadora de l’associació Cinètic.