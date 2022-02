Al Gironès llegim! portarà més d’un centenar d’activitats per fomentar la lectura a una quinzena de municipis de la comarca en els propers mesos. La iniciativa del Consell Comarcal del Gironès, que es va presentar ahir a la biblioteca Iu Bohigas de Salt, proposa 104 activitats gratuïtes i obertes a tothom com clubs de lectura, lectures de contes, passejades literàries, presentacions de llibres, tallers o concerts i tota mena d’activitats per animar petits i grans a llegir.