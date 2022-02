Res es resisteix a l’escàner, ni l’esplendorós saló del Tron del Museu d’Art de Girona, ni els elements litúrgics de Sant Pere de Rodes ni tan sols l’Esculapi d’Empúries. Aquests espais i objectes i fins a 200 bens culturals de tota Catalunya han estat digitalitzats en tres dimensions en el marc del programa Giravolt 360, una iniciativa que el Departament de Cultura va posar en marxa fa un any per digitalitzar el patrimoni cultural català i ajudar a la seva difusió, preservació i recerca.

Aprofitant totes les eines que ofereix actualment la tecnologia, el programa Giravolt ha inventariat elements tan diversos com ara peces provinents del jaciment neolític de la Draga de Banyoles, algunes de les pintures que s’exposen a les sales del Museu de l’Empordà de Figueres o el claustre de la canònica de Santa Maria de Vilabertran per posar-los a l’abast dels curiosos amb ganes d’entretenir-se davant la pantalla, però també per fer-los més accessibles a estudiosos, docents i alumnes que vulguin treure profit d’un sistema que permet apreciar fins els detalls més mínims.

Fins ara unes quaranta entitats s’han sumat a la iniciativa per incorporar al Giravolt algunes de les peces més preuades de les seves col·leccions. Només dels equipaments que formen la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya -que inclou, entre d’altres, el de l’Empordà, el de la Garrotxa d’Olot o el Museu d’Art de Girona- s’ha dut a terme la digitalització 3D d’una vuitantena d’objectes.

També s’han engegat projectes de digitalització per a la recerca científica, com ara l’escaneig de diverses plaquetes neolítiques i paleolítiques en col·laboració amb el Museu d’Arqueologia de Catalunya i els equips investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per exemple, la digitalització de peces localitzades als jaciments d’Ullastret i Empúries ha servit per a una exposició internacional sobre el menjar a la Mediterrània.

Pel que fa a l’arquitectura, s’han digitalitzat espais del monestir de Sant Pere de Galligants i del Museu d’Art de Girona, per citar-ne només alguns dels exemples més destacats.

Un altra de les accions destacades del programa ha estat la digitalització tridimensional del Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, que ha de servir pel seu projecte de reforma. Per fer aquest model s’han utilitzat dues tècniques combinades: l’escaneig per làser i la fotogrametria, així s’aconsegueix la màxima precisió geomètrica i un detall d’altíssima resolució de les superfícies del saló, incloent-hi les diferents pintures que el decoren. Per obtenir una bona captura de les parts altes s’han fet servir plataformes elevadores, il·luminació de cinema i s’hi han captat més de 7.000 fotografies.

Al web del Departament de Cultura i al perfil de Giravolt de la plataforma Sketchfab -el visualitzador d’aquests models tridimensionals- ja inclou uns 170 models, però n’hi ha desenes més en preparació.

A més de les imatges, els elements van acompanyats amb informació complementària sobre la seva història i principals característiques en català, castellà i anglès, per qui vulgui aprofundir-hi.

La difusió dels models 3D a través d’aquesta plataforma i de les xarxes socials de Patrimoni ha comportat un increment notable de seguidors (de 91 a 458) i, sobretot de visites, que s’han multiplicat en els darrers temps, passant de 8.000 a 55.000 visites.

Així mateix, diversos models 3D han estat seleccionats per la plataforma internacional entre els millors exemples de patrimoni cultural.

Els elements més vistos

Les tres digitalitzacions més vistes del canal han estat les Estances de la Casa Gassía de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, el claustre de la Seu Vella de Lleida i l’armadura de samurai de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, però el ventall per triar és tan ampli que inclou les esglésies de la Vall de Boí declarades Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, la Gran ballarina de l’escultor Pau Gargallo o el vestit que lluïa l’actriu Margarida Xirgu en l’estrena de Doña Rosita la soltera a Barcelona l’any 1935 o la porta del pati dels Tarongers, també del Palau de la Generalitat.