El duet mataroní The Tyets va utilitar ahir el seu so urbà per dibuixar, amb la música, animals com el colom, l’aranya, el lleó o el porc, passats pel sedàs de la poesia d’Enric Larreula. Un dels noms més en voga de la música urbana en català, va estrenar aquest ahir al migdia a l’Auditori de Girona l’espectacle familiar Animalari urbà, un concert teatralitzat nascut a partir del disc homònim, que van produir i enregistrar l’any passat a partir d’u recull de poemes.