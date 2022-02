«No havia composat mai per un quartet de corda i de la idea de buscar nous camins, jugar i experimentar va néixer Ubuntu», explica el pianista Sergi Carbonell, un dels compositors i teclista dels Txarango, que acaba de publicar el seu quart disc en solitari. «Ubuntu’ (Halley Records) és un àlbum format per tretze cançons instrumentals enregistrades entre Catalunya i Budapest i interpretades amb piano acompanyat del quartet de corda de la Budapest Symphony Orchestra.

El músic de Ribes de Freser destaca que en aquest quart disc «tenia ganes d’experimentar amb coses noves i de jugar». A l’inici del confinament li va sorgir la idea d’afegir elements nous a les composicions de piano i un d’ells va ser incloure un quartet de corda.

Carbonell sempre composa per piano i en formats instrumentals i admet que les seves melodies acaben tenint un aire melancòlic o nostàlgic, tot i que ell assegura que no té aquests sentiments mentre composa les cançons. «La música va per una altra banda i la gràcia és que m’ajuda a tocar coses que jo mateix no soc capaç de treballar o sentir. És com una teràpia que m’ajuda a poder treure a l’exterior emocions», assegura el compositor i intèrpret ripollès.

Pel que fa al títol, Ubuntu és una paraula africana que es pot traduir literalment com «Jo soc perquè nosaltres som». Ubuntu, diu el compositor, contenia molts significats i li servia per explicar moltes coses que considera necessàries. Una d’elles és que en el moment actual és necessari prendre consciència que «si la gent va unida avancem tant a nivell social, de comunitat, de cooperació, polític com espiritual. La societat ens vol tenir molt aïllats i individualitzats i més que mai hem de reivindicar la col·lectivitat, el fer-ho junts i el bé comú».

Carbonell creu que aquest és un disc que està molt bé escoltar-lo amb auriculars o uns altaveus bons. La paradoxa de l’àlbum, indica, és que s’ha d’escoltar des de la individualitat, intimitat i mirant cap endins, però a la vegada és una invitació «a prendre consciència» de la comunitat.

A curt termini, no té cap previsió de presentar el disc en directe, però a mig termini li agradaria preparar un espectacle que giri entorn d’Ubuntu amb «una aposta més teatral i poètica».

Txarango

El procés de creació en solitari de l’àlbum contrasta amb el seu pas per Txarango. «Són processos diferents, però formaven part del que soc jo». En el cas de Txarango, la creació de cançons era col·lectiu i treballaven en equip, explica, mentre que els discos que ha publicat de piano en solitari el procés és ell «sol i una cosa més íntima i personal». El teclista de Txarango ha fet una tirada única de 555 discos físics que es poden comprar a la seva web.