L'actor Tom Holland ha visitat aquest dilluns Barcelona per promocionar la seva última pel·lícula, 'Uncharted', un film basat en una saga de videojocs d'aventures que porta el mateix nom i que, en part, va ser rodat a la cala Sa Boadella, a Lloret de Mar.

L'intèrpret anglès, de 25 anys i conegut per pel·lícules com 'Lo imposible' i per haver encarnat a Spiderman en diversos lliuraments de la saga de Marvel, ha posat davant els periodistes i fotògrafs enfront de la Font Màgica de Montjuïc, una de les altres localitzacions del rodatge que va tenir lloc l'any passat.

A Lloret de Mar, els productors van blindar cala Sa Boadella per convertir-la en la ficció en un complex turístic del sud-est asiàtic. L'equip de rodatge es va instal·lar al municipi selvatà al setembre i va gravar a l'octubre.

Avui, a Barcelona, algunes fans s'han acostat a donar-li la benvinguda, fet que es va repetir al voltant de cala Sa Boadella on diversos seguidors també van fer guàrdia a l'espera d'una foto amb l'actor.

yo debería estar en barcelona conociendo a tom holland 😭👍🏻 pic.twitter.com/Xz4Bl5NJFs — vannyyy☁️ -18 UNCHARTED ERA (@idovegillespie) 7 de febrero de 2022

'Uncharted', dirigida per Ruben Fleischer, narra la història del lladre Nathan Drake (Holland) i del buscador de tresors Victor "Sully" Sullivan (Mark Wahlberg) que van a la recerca d'una gran fortuna de Fernando de Magallanes de fa 500 anys. A la pel·lícula també hi apareix Antonio Banderas interpretant a Santiago Montcada