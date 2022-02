L’actor Tom Holland va ser ahir a Barcelona per presentar la nova pel·lícula que protagonitza, Uncharted, que arriba aquest divendres a la cartellera. Holland ha rodat diverses escenes del film a la capital catalana i també a la Costa Brava, a Lloret de Mar i Blanes, en una filmació que va convertir el litoral gironí en un complex turístic del sud-est asiàtic i que va requerir figurants locals.

«Rodar a Barcelona va ser un somni fet realitat», va afirmar l’actor, que va destacar que la capital catalana té molta història i que per això és perfecta per narrar-hi part del film d’Uncharted, que parla sobre exploracions i sobre «històries amagades». Dirigida per Ruben Fleischer, la cinta d’acció i aventures es basa en el famós videojoc de Naughty Dog per Playstation i compta també amb Antonio Banderas i Mark Wahlberg.

Hi interpreta el lladre Nathan Drake, que és reclutat pel veterà buscador de tresors Victor Sully Sullivan per recuperar una gran fortuna que Fernando de Magallanes va aconseguir fa 500 anys i està perduda per la Casa Moncada. El que semblava un pla de robatori, s’acaba convertint en una carrera d’infart al voltant del món per aconseguir el botí abans que ho faci Santiago Moncada, que afirma que ell i la seva família en són els hereus autèntics. És un tresor valorat en 5.000 milions de dòlars i per aconseguir-lo el Nate i el Sully hauran d’aprendre a treballar junts.

Part de l’equip d’Uncharted amb Holland, el director i el productor Alex Gartner van visitar la ciutat, citant els mitjans a l’entorn del Museu Nacional d’Art de Catalunya, ja que un dels escenaris del film va ser Montjuïc. A més dels molts periodistes congregats a la zona, també es van apropar a l’acte fans del protagonista de la saga Spiderman.

Holland va explicar que Barcelona «és com una casa lluny de casa» i que ha anat visitant la capital catalana des que era un nen. Assegura que li ha encantat d’alguna forma anar creixent aquí.

Holland va apuntar que la idea de la pel·lícula és transportar l’audiència a llocs del món dels quals només han llegit en llibres. «Ser part d’aquesta pel·lícula és un gran honor, m’ha encantat viatjar pel món, m’encanta viatjar a Espanya, i estic molt content de fer-ho de nou», va afirmar.

Un «aventurer optimista»

Holland va descriure el seu personatge, Nathan Drake, com un «aventurer, optimista, una persona amable, que intenta fer el millor que pot», però creu que el seu defecte és que és una mica massa confiat.

Preguntat per si hi ha semblances entre Drake i Peter Parker, creu que hi ha similituds entre els dos, però va assenyalar que Nathan Drake no és tan maco com Peter Parker. «Peter Parker és la persona més amable del planeta», va reblar.