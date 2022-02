Una part del rodatge d’aquesta superproducció de Hollywood va transcórrer, l’octubre del 2020, a la cala Treumal de Blanes i la cala Boadella de Lloret, que va quedar irreconeixible per a la pel·lícula. L’espai, una de les millors cartes de presentació de Lloret, es va convertir en un complex turístic del sud-est asiàtic per a la pel·lícula en un rodatge que, com tots, aquell any, es va haver d’endarrerir per la covid. Després de tres setmanes de feina sobre el terreny de l’equip de producció i d’un càsting de dos dies per a seleccionar figurants locals, es va blindar totalment l’accés a la cala per terra i per mar. Durant el rodatge, que va congregar nombrosos seguidors de Holland, es va veure la presència d’un avió per agafar imatges aèries.

Per a recrear el paradisíac paratge asiàtic, la producció va contractar jardiners, paisatgistes, constructors locals i també va encarregar feina als comerços de la zona, per la qual cosa en el seu moment el consistori va estimar que l’impacte econòmic del rodatge a Lloret de Mar podia superar els 100.000 euros.