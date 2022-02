Una fotografia d'una sala buida i un text breu: "Lamentem comunicar, Cinemes Las Vegas tanca les seves sales a data 8 de febrer de 2022. Gràcies pel vostre suport. Equip de Cinemes Las Vegas". L'anunci demoledor s'ha publicat, a les 7 de la tarda, d'aquest mateix 8 de febrer, en les dues plataformes de xarxes socials que administren els cines del carrer Sant Pau de Figueres: Instagram i Facebook. Nombrosos usuaris d'aquests canals han deixat comentaris en la publicació, sobretot expressant disgust i tristesa per la dràstica mesura que han hagut de prendre els responsables dels cinemes.

L'històric i cèntric cinema de la ciutat de Figueres ha passat per molts alts i baixos des que Ventura Pons va aconseguir salvar-lo de l'abandó i el deteriorament. El projecte del cineasta, però, va quedar frustrat i els cinemes es van veure abocats al tancament. El desembre del 2019 va entrar a les sales una alenada d'aire fresc amb una nova gestió, però la crisi sanitària i econòmica causada per la Covid-19 va colpejar de ple el seu funcionament, amb el tancament de l'equipament sempre que les restriccions i els protocols ho manaven. Las Vegas ha pogut mantenir una programació i una cartellera regular i constant mentre les condicions sanitàries ho han permès, però l'activitat ha arribat a la seva fi aquest 8 de febrer.

L'emblemàtic cinema s'havia convertit no només en un espai de projeccions cinematogràfiques sinó en un equipament per a la celebració d'esdeveniments culturals. L'Associació Amics dels Museus Dalí hi va muntar, fa menys d'un mes, una marató de documentals coincidint amb el 33 aniversari de la mort del geni surrealista. També va ser l'espai triat per l'Ajuntament de Figueres per celebrar el lliurament dels Premis a l'Excel·lència Acadèmica, el novembre passat.