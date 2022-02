La Fundació Rafael Masó ha rebut una donació del fons bibliogràfic de l'interiorista Rafael Parcerisas, contemporani del gironí, i de l'arquitecte Jordi Parcerisas. La donació, feta pel poeta i traductor Francesc Parcerisas, representant d'aquesta distingida família barcelonina dedicada a l'interiorisme i l'arquitectura durant tot el segle XX, inclou llibres i revistes d'arquitectura i disseny internacional de principis del segle XX que complementaran la biblioteca de la fundació, amb la qual coincideixen temàtica i cronologia.

Rafael Parcerisas Serra (1895-1963) va ser ebenista, aparellador, interiorista i constructor. Va treballar, entre d'altres, en la remodelació del Palau de la Generalitat (1924), del Palau Marivent de Palma (1925) i del Palau de Pedralbes (1929) i la seva empresa va ser durant anys una de les més destacades del país en treballs de decoració d'interiors, fusteria, tapisseria i disseny de mobiliari.

Per la seva banda, l'arquitecte Jordi Parcerisas Vázquez (1951-2020) va conservar els documents, dibuixos i la biblioteca del seu avi Rafael, amb la intenció que en algun moment poguessin ésser guardats i consultats en alguna institució pública, i li va donar continuïtat.

El fons que ha arribat a la Casa Masó de Girona inclou uns 90 llibres i uns 130 números de diferents revistes, entre les quals destaquen algunes de les publicacions alemanyes i franceses que també llegia Masó, com Innen-Dekoration, Moderne Bauformen i Art et decoration, datades entre 1903 i 1958, per la qual cosa son una font excel·lent per conèixer la informació que arribava a Catalunya sobre les últimes tendències en arquitectura, decoració d'interiors i disseny de mobles.

Pel que fa als llibres, també hi abunden els de decoració i interiorisme però a més hi ha moltes monografies sobre arquitectes i història de l'arquitectura de tot el segle XX. Les quinze caixes de llibres i revistes s'han començat a catalogar per incorporar-les a la biblioteca de la Fundació i ben aviat estaran a disposició d'investigadors i estudiants.