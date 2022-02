El Govern ha nomenat Alfons Quera com a nou director de la Casa de Perpinyà en substitució de Josep Puigbert. Quera és doctor en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura per la Universitat de Girona (UdG) i llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Entre el 2019 i el 2021 va exercir de director del Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera i també compta amb un màster en recerca en Humanitats i un postgrau en Direcció Estratègica de Museus i Centres Patrimonials. Al llarg de la seva trajectòria política, ha estat alcalde d'Agullana (Alt Empordà) entre el 1999 i el 2005; regidor del mateix ajuntament conseller comarcal i diputat al Parlament de Catalunya durant les legislatures VII i VIII.

També ha estat vicepresident de la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme del Parlament de Catalunya (2006-2010) i ponent dels Projectes de llei següents: Llei de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (2010); Llei garantia i qualitat subministrament elèctric (2008); Llei de l'Agència catalana de Turisme (2007) i Llei d'Equipaments comercials (2005). En l'àmbit acadèmic ha intervingut en diferents camps de recerca en la literatura catalana i la història durant el període de la Guerra Civil i de la postguerra. Ha publicat articles en llibres i revistes especialitzades en aquest període de la història recent i ha participat en congressos i cursos d'estiu d'aquest àmbit.