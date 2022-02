L’editorial gironina Edicions de la Ela Geminada publica per primer cop en català Lou Andreas-Salomé (1861-1937), una pensadora única que ha quedat sepultada pel seu propi mite. L’editorial n’acaba de publicar, amb traducció i pròleg d’Anna Punsoda, L’erotisme, un assaig de 1910 sobre la psique femenina i l’experiència sexual com a vehicle per a l’alliberament.

Autora d’una desena de novel·les i encara molts més assajos, va ser una de les primeres dones a practicar la psicoanàlisi i, tot i ser reconeguda pels seus coetanis, ha arribat als nostres dies sempre associada a tres dels homes amb qui es va relacionar: el poeta Rainer Maria Rilker, el psicoanalista Sigmund Freud i el filòsof Friedrich Nietzsche. Lúcida, profunda, alliberada de convencions i moralismes, a L’erotisme reflexiona sobre la condició de dona, la maternitat, la fidelitat o la identitat sexual.