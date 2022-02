L’evident il·legalitat dels sumaris contra Miguel Hernández

documentació. 1 La communtació de la pena va ser aprovada després de la mort del poeta, com es veu al document. 2 En aquesta imatge del sumari 21001, amb les firmes del jutge instructor, el secretari i l’encausat, es fa referència als avals indicats per Hernández, que mai van ser tramitats ni es van remetre al tribunal. 3 Detall de la petició d’inhibició cursada al jutjat d’Oriola, que no va ser atesa. F

4 El poeta, l’any 1935. F

L’octubre de 1939, el jutge Martínez Gargallo, del Jutjat Militar de Premsa de Madrid, va demanar per escrit al Jutjat Militar d’Oriola que s’inhibís en el procés del poeta Miguel Hernández i li remetés el conjunt d’actuacions judicials realitzades durant la instrucció. Cap de les dues peticions van tenir resposta. D’aquesta manera, el poeta va ser sotmès a dos consells de guerra de manera simultània, fins al punt que fins i tot després del seu trasllat a Madrid per ser sentenciat, els jutjats oriolans van continuar amb la instrucció, una cosa «absolutament irregular».

Aquesta «evident il·legalitat», recollida al Codi de Justícia Militar del moment, es reflecteix ara en un llibre coeditat pel Ministeri de Defensa i la Universitat d’Alacant, fruit de la investigació realitzada pel catedràtic de la UA Juan Antonio Ríos Carratalá.

Los consejos de guerra de Miguel Hernández és el títol d’aquest volum que inclou la reproducció en facsímil dels dos sumaris contra el poeta, que es troben dipositats a l’Arxiu General i Històric de Defensa, i un estudi històric de 130 pàgines sobre tots dos processos realitzat per Ríos Carratalá. El llibre, que es presentarà el proper 28 de març amb motiu del 80è aniversari de la mort del poeta, es completa amb una introducció sobre el marc legal que regula l’accés als esmentats documents, redactada per Guillermo Pastor Nuñez, director tècnic de l’Arxiu de Defensa.

«Els consells de guerra seguits contra Miguel Hernández compten amb una àmplia bibliografia, però els estudis realitzats fins ara no tenen dos aspectes fonamentals: l’anàlisi de la sèrie documental a la qual s’insereixen aquests sumaris i l’estudi de les actuacions jurídiques a la llum del Codi de Justícia Militar vigent en aquell moment», assegura Ríos Carratalá que ha elaborat aquest estudi amb l’assessorament d’especialistes en la biografia de Miguel Hernández i de membres del Cos Jurídic Militar.

«La tasca culmina la iniciada a principis dels noranta per Enric Cerdán Tato, José Carlos Rovira, Miguel Gutiérrez Carbonell i Francisco Hellín, que van localitzar el sumari 21001 per mandat de l’Ajuntament d’Alacant i van publicar els primers resultats en un quadernet del diari Información (del mateix grup editorial que Diari de Girona)», apunta el catedràtic.

La principal aportació d’aquesta investigació és la demostració que el procés va ser il·legal. «Tots dos consells de guerra simultàniament van jutjar els mateixos fets d’un sol encausat, sense que, malgrat les peticions efectuades pel Jutjat Militar de Premsa, s’inhibissin els jutjats d’Oriola, Elx i Alacant, que van continuar amb la instrucció». Una actuació que va ser irregular a la llum del Codi de Justícia Militar, però que es va dur a terme «amb plena consciència de la mateixa per part dels implicats; jutjar pel mateix fet en dos llocs diferents no era legal ni al franquisme», afirma.

Avals i avaliadors

Un altre dels temes que aclareix aquest estudi és el dels avals esmentats per Miguel Hernández per aconseguir el seu alliberament, ja que mai van ser tramitats. «En no inhibir-se el Jutjat Militar d’Oriola, el jutge instructor de Madrid tampoc va tenir l’oportunitat d’incloure al sumari els documents signats pels avaladors perquè poguessin ser tinguts en compte pel tribunal que va sentenciar al poeta». D’aquesta manera, destaca l’investigador, «la sentència es va dictar sense cap possible testimoni en defensa de l’acusat, que tampoc va tenir advocat defensor fins poques hores abans de la sessió plenària». No obstant això, la validesa legal dels avals localitzats a favor del poeta o dels que hi ha referències és pràcticament nul·la. «Els avaladors mai es van personar, per diverses raons, al Jutjat Militar de Premsa per validar-los davant del jutge instructor. Les gestions d’aquests possibles avaladors es van dur a terme al marge de les vies legals i, per tant, no van tenir cap repercussió als sumaris. Tampoc està provat que la tinguessin en la decisió de commutar-li la pena de mort, que ja estava pràcticament adoptada fins i tot abans de dictar-se la sentència, segons el testimoni del ministre Ibáñez Martín en una carta dirigida a Dionisio Ridruejo.

També posa en dubte Ríos Carratala l’actuació del grup de poetes i intel·lectuals falangistes, com José María de Cossío, José María Alfaro, Rafael Sánchez Mazas o Dionisio Ridruejo, que van afirmar haver treballat per aconseguir la llibertat de Miguel Hernández. «Això queda qüestionat a l’estudi perquè es revelen algunes atribucions falses, silencis sorprenents sobre els enllaços amb els repressors i dades que relativitzen l’abast real d’aquestes gestions».

Errors i dades incompletes

Durant la investigació, també ha detectat errors de dates, dades incompletes, absència d’informes preceptius o variacions no justificades a l’avaluació de les proves. «Són errors fruit de la precipitació i absència de garanties, que sorprenen per la seva quantitat i transcendència en comparació amb altres sumaris instruïts pel Jutjat Militar de Premsa».

L’error més cridaner es registra a l’Auto Resum, document que serveix perquè passi al tribunal on es tanca la instrucció, que està datat el gener de 1939. «Miguel Hernández va ser detingut al maig d’aquell any, per això havia d’haver posat 1940». La investigació aporta també testimonis documentals, «fins ara no tinguts en compte», d’alguns dels oficials de l’Exèrcit que van intervenir al procés: «Aquests documents evidencien una animadversió òbvia cap al processat i tots els republicans».