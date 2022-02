Simfonova torna a l’Auditori de Girona el 20 de febrer (19.00) amb la seva fórmula per acostar els grans títols de l’òpera a tots els públics. En aquesta ocasió, ho farà amb L’òpera és medecina, una proposta sorgida en el punt àlgid de la pandèmia i que vol retre un homenatge al sector sanitari repassant com el gènere ha abordat la figura del metge i el concepte de salut.

«Volíem fer la nostra picada d’ullet a un sector que ha patit molt. Lliguem les peces operístiques amb professions vinculades a l’àmbit sanitari i com ha hagut d’afrontar la pandèmia», explica Marcel Gorgori, creador de l’espectacle, a més de conductor d’un concert que «va néixer quan la gent aplaudia als balcons».

Així, per exemple, l’espectacle recorda com la infermeria va haver d’assumir feines que no li pertocaven i ho relaciona amb Il barbiere di Siviglia, quan els barbers feien sagnies per intentar curar la gent, o vincula els farmacèutics, que amb els testos d’antígens s’han convertit en una primera barrera per evitar el col·lapse del sistema de salut, amb L’elisir d’amore i les pocions a les quals recorria la gent quan buscava una solució ràpida.

«En general, al llarg de la història de l’òpera s’ha ridiculitzat la figura del metge, perquè era una figura de poder», explica Gorgori, que assenyala que també han buscat mostrar com s’ha sentit un facultatiu desbordat per la situació.

«És un concert humorístic, tot i que hi ha moments que toquen la fibra. Hem intentat posar-nos al lloc d’un malalt de covid aïllat a l’hospital i de les seves famílies, per exemple amb una ària de Le nozze di Figaro que canta ‘on són els bons moments’».

A diferència dels altres espectacles de Simfonova, que incloïen una orquestra simfònica -i a vegades un cor-, per les evidents dificultats de posar més d’un centenar de persones dalt de l’escenari als assajos i concerts, L’òpera és medecina és un recital a piano amb tres veus solistes. Es tracta del tenor Carles Cosías, la soprano Laura del Río i el baríton Josep Ramon Olivé, que canten acompanyats pel pianista Josep Buforn.

Les interpretacions d’alguns dels fragments més coneguts de les grans òperes de la història es combinen amb projeccions cinematogràfiques i s’inclouen referències a la sèrie L’escurçó negre i també a Joan Capri, «que sempre va estar en mans de metges i en va malparlar dins i fora de l’escenari, però serà recordat sempre pel Doctor Caparrós».